Trump accusa l'Fbi: "Mi hanno rubato 3 passaporti"

Prima l'invito ai suoi collaboratori a moderare i toni dopo il picco di minacce contro l'Fbi in seguito alle perquisizione nel suo resort di Mar-a-Lago in Florida. Poi, la giravolta immediata, con l'attacco ai federali rei di portare avanti una "caccia alle streghe" e di avegli rubato i suoi "tre passaporti (uno scaduto), insieme con tutto il resto". Il tutto in parallelo con la notizia che la magistratura dello Stato della Georgia ha aperto un'indagine penale su Rudolph Giuliani, suo ex avvocato ed ex sindaco di New York, nonché fedelissimo alleato della prima ora. Per Donald Trump è stata un'altra giornata di tensioni con il dipartimento di Giustizia.

Una giornata che si era aperta con un'intervista a Fox News, emittente vicina ai repubblicani, in cui l'ex presidente Usa sembrava voler dissotterrare l'ascia di guerra: "Ho detto (ai miei collaboratori, ndr) di fare tutto ciò che è possibile per aiutare - ha detto - perché la temperatura deve essere abbassata in questo Paese. Altrimenti, possono succedere cose terribili".

Peccato che continuando l'intervista, Trump si sia contraddetto subito dopo, dicendo che i suoi sostenitori "non accetteranno un'altra truffa", proprio in riferimento all'indagine dell'Fbi, definita una "caccia alle streghe" come quella condotta dagli stessi federali sulle interferenze russe nelle elezioni del 2016. "La gente è molto arrabbiata - ha aggiunto - per ciò che sta succedendo". Ossia per l'indagine aperta per spionaggio e frode dall'Fbi.

Passano poche ore, e Trump torna ad attaccare l'agenzia federale, stavolta affidandosi a Truth, la piattaforma social creata dopo che il suo account Twitter è stato sospeso. Qui, l'uomo d'affari ha accusato l'Fb di avergli rubato tre passaporti. "Questo è un assalto a un oppositore politico a un livello mai visto prima nel nostro Paese. Terzo Mondo!", ha detto lasciando poco spazio alla diplomazia.

Intanto, come dicevamo, la magistratura dello Stato della Georgia ha aperto un'indagine penale su Giuliani. L'ex avvocato di Trump ed ex sindaco di New York è accusato di aver cercato di manipolare il risultato delle ultime elezioni presidenziali. All'inizio dell'estate sono stati ascoltati alcuni testimoni che hanno confermato la presenza di Giuliani a una serie di incontri con rappresentanti del congresso georgiano ai quali aveva parlato di teorie complottiste per falsare il voto. L'avvocato è atteso oggi ad Atlanta per rispondere alle domande dei procuratori. "Se queste persone - ha commentato il suo legale, Robert Costello - pensano che racconterà il contenuto delle conversazioni con il presidente Trump, resteranno delusi".