La corsa dell'unico vero avversario di Trump è già finita?

Quando Ron DeSantis è stato rieletto con maggioranza schiacciante governatore della Florida nelle elezioni dello scorso novembre, sembrava il segno che il repubblicano fosse pronto per il grande salto che lo avrebbe portato a diventare il candidato del partito dell'elefantino alle presidenziali nel 2024. DeSantis, che quattro anni prima aveva vinto per meno di mezzo punto percentuale, era riuscito a sconfiggere con quasi 20 punti percentuali di distacco lo sfidante democratico Charlie Crist. E il tutto senza il supporto di Donald Trump, da tempo suo feroce critico. Da allora le voci su una sua possibile candidatura alle primarie repubblicane sono diventate sempre più insistenti, fino a diventare praticamente una certezza, anche se la sua discesa in campo non è stata ancora ufficializzata. Al momento oltre a Trump solo Nikki Haley e Asa Hutchinson hanno ufficializzato la propria candidatura.

Ma l'entusiasmo iniziale attorno al governatore della Florida, sembra aver lasciato spazio a dubbi e incertezze, dovute al fatto che Trump non solo resta il favorito, ma che sta anche aumentando i consensi nella base e facendo incetta di sostenitori nella stessa Florida, spaventando non poco il rivale e il suo entourage. Secondo quanto riportato da Nbc News, DeSantis avrebbe iniziato a chiamare i membri repubblicani della delegazione del Congresso dello Stato per consolidare il sostegno dopo che quattro di loro hanno pubblicamente appoggiato Trump. L'operazione è iniziata dopo che l'ex presidente ha raccolto l'appoggio del deputato Byron Donalds, che è stato un alleato di DeSantis. Le tre precedenti adesioni erano state quelle dei deputati Anna Paulina Luna, Matt Gaetz e Cory Mills, che sono sostenitori di Trump di lunga data e il cui endorsement non ha sorpreso nessuno.

"È chiaro che il campo di DeSantis è arrabbiato per il fatto che così tanti membri della delegazione congressuale dello Stato stiano sostenendo Trump", ha dichiarato una delle fonti di Nbc, che ha spiegato che "Gaetz che si schiera con Trump è una cosa, ma l'appoggio di Byron all'ex presidente ha indubbiamente fatto irritare". Da quando Donalds si è schierato a favore del miliardario, il team del 44enne DeSantis avrebbe chiamato almeno sei membri della delegazione congressuale della Florida, chiedendo loro di non fare alcun endorsement nel prossimo futuro. Si tratta di: Aaron Bean, Vern Buchanan, Kat Cammack, Mario Diaz-Balart, Laurel Lee e Greg Steube.

Ma Trump mostra sicurezza ed è già partito all'attacco del suo possibile rivale. "È un giovane che non sta andando bene contro di me nei sondaggi, per usare un eufemismo. Credo che se decide di candidarsi alla presidenza, non farà altro che dividere il Partito Repubblicano, perdere l'amato e massiccio voto del MAGA (Make America Great Again, ndr) e non potrà mai correre di nuovo", ha scritto il tycoon in un post sul suo social media Truth. Secondo un sondaggio della scorsa settimana di Reuters e Ipsos Trump è in testa alla corsa per la nomination repubblicana con un ampio margine, con il 58% dei repubblicani che dicono che è il loro candidato preferito, un dato è in aumento rispetto al 48% di soli pochi giorni prima, mentre DeSantis è secondo con il 21%. Paradossalmente il processo contro l'ex presidente, che è stato incriminato dal tribunale di Manhattan per 34 capi d'accusa, ha aumentato il sostegno della base che ritiene l'intervento dei giudici un attacco politico.

Nel tentativo di lanciare una charm offensive il governatore della Florida è intenzionato a recarsi a Washington la prossima settimana, segnando un raro ritorno nella capitale degli Stati Uniti. Lì incontrerà il 18 aprile i membri repubblicani del Congresso e i leader conservatori in un evento del partito. DeSantis ha trascorso raramente del tempo a Washington da quando ha lasciato il Congresso nel 2018. Il suo ritorno sarà probabilmente seguito con attenzione per l'accoglienza che riceverà tra i deputati e senatori repubblicani, la maggior parte dei quali non ha ancora dichiarato la propria preferenza alle primarie.

Per mostrare di essere un candidato radicale quanto se non più di Trump, DeSantis ha presentato in Florida un ampio pacchetto di misure che rappresenterebbero il più duro giro di vite sull'immigrazione irregolare da parte di qualsiasi Stato in più di un decennio. Le proposte di legge, che dovrebbero essere approvate nel giro di poche settimane vista l'ampia maggioranza del repubblicani, tra le altre cose renderebbero reato assumere, trasportare o semplicemente ospitare immigrati privi di documenti e imporrebbero poi agli ospedali di chiedere ai pazienti il loro stato di immigrazione e di riferirlo alle autorità.