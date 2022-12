Pubblicate le dichiarazioni dei redditi di Trump e Melania: conti all'estero e zero guadagni

Sono state pubblicate le dichiarazioni dei redditi di Donald Trump e di sua moglie Melania. Sei anni, dal 2015 al 2020, di dichiarazioni dei redditi da cui emerge che l'allora Presidente ha pagato pochissime tasse il primo e l'ultimo anno del suo mandato alla Casa Bianca, denunciando perdite elevate: 105 milioni di dollari nel 2015 e 73 nel 2016. Per Melania Trump due anni senza reddito. I documenti, 2.700 pagine, diffusi dalla Ways and Means Committee della Camera, che li ha acquisiti solo poche settimane fa, sono stati resi disponibili in seguito a una battaglia per la loro pubblicazione durata tre anni e mezzo e arrivata fino alla Corte suprema.

La reazione di Trump: "Documenti dimostrano il mio successo"

"Ho avuto successo", il commento di Donald Trump dopo la pubblicazione dei documenti suoi suoi redditi. "I democratici non avrebbero dovuto farlo, la Corte Suprema non avrebbe dovuto approvare", il parere di Trump, perché questo potrebbe "portare a cose orribili per molte persone", ha detto. "I democratici radicali di sinistra usano come arma qualsiasi cosa. Io ho avuto successo e sono stato in grado di usare alcune deduzioni fiscali per creare migliaia di posti di lavoro", ha aggiunto l'ex presidente degli Stati Uniti.

Per Trump le sue dichiarazioni dei redditi "dimostrano ancora una volta il mio orgoglioso successo e la mia capacità di utilizzare l'ammortamento e varie altre deduzioni fiscali come incentivo per la creazione di migliaia di posti di lavoro e di magnifiche strutture e imprese".

0 dollari in beneficienza e il conto bancario in Cina

Dalle dichirazioni emerge che Donald Trump non ha donato nulla in beneficenza nel 2020, il suo ultimo anno di presidenza, contrariamente a quanto aveva promesso. Quando si era candidato nel 2015, Trump aveva infatti dichiarato che non avrebbe preso nemmeno un dollaro del suo salario da presidente pari a 400mila dollari l'anno. Nei primi tre anni di presidenza Trump ha quindi spiegato di aver donato in beneficenza il suo stipendio, ma non è stato così.

In più, l'ex presidente degli Stati Uniti deteneva conti bancari esteri mentre era in carica, tra cui uno in Cina. Il conto bancario cinese, rivelato dal New York Times nel 2020, era legato al Trump International Hotels Management che stava sviluppando nel Paese asiatico. Trump dipingeva il suo avversario Joe Biden come un "burattino" della Cina. Nella dichiarazione tra l'altro si evince che molte delle entrate presidenziali derivano da tassi di interesse su prestiti concessi ai figli.

Melania senza reddito

Melania Trump ha guadagnato 3.848 dollari dalla sua attività di modella nel 2019 e nel 2020, ma in tutti e due gli anni ha registrato spese per 3.848 dollari e quindi si è ritrovata con zero di reddito netto. Anche quesri dati emergono dalle dichiarazioni delle tasse di Donald Trump, secondo le quali l'ex presidente ha guadagnato 133.173 dollari in royalties nel 2020 anche se non è chiaro per cosa.