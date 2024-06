Elezioni Usa 2024: Donald Trump ha il 66 per cento di probabilità di vincere

Stasera l'attesissimo dibattito sulla Cnn, il primo dei due previsti fino a novembre. Niente pubblico, niente appunti, un'ora e mezza di faccia a faccia. Le chance di Donald Trump di vincere le elezioni Usa 2024 sono al 65,7% a fronte del 33,7% di Joe Biden. E' la previsione di Nate Silver, il celebre fondatore di FiveThirtyEight considerato il guru dei sondaggi.

Le "previsioni" di Silver sono consultabili integralmente a questo link, il modello è estremamente complesso. I sondaggi nazionali hanno un peso molto limitato nel sistema elettorale statunitense. Sono decisivi solo alcuni Stati chiave, nei quali Repubblicani e Democratici sono tradizionalmente su percentuali molto vicine. Biden è leggermente favorito per vincere il voto popolare, ma alla Casa Bianca si entra contando i voti "Stato per Stato". Se il divario tra collegio elettorale e voto popolare assomigliasse a quello del 2016 o del 2020, Biden "si potrebbe trovare in grossi guai", secondo Silver, le cui medie elettorali "attribuiscono un peso maggiore ai sondaggi più affidabili".

Dove vedere il confronto Biden-Trump

La campagna elettorale è solo all'inizio e tutto può succedere. Sulla carta, Joe Biden ha tutto il tempo per far volgere la situazione a suo vantaggio. Silver è ricordato per avere, nelle elezioni del 2012, previsto senza errori il candidato vincitore di ogni singolo Stato Usa tra Barack Obama e Mitt Romney. Pur essendo ottimista nel 2016 su una possibile vittoria di Hillary Clinton, aveva spiegato che Trump aveva comunque buone possibilità. Quello di stasera si preannuncia come uno "storico" dibattito presidenziale, con ascolti record. In Italia andrà in onda in diretta su Sky TG24 e sul Nove (la Cnn mette a disposizione il segnale) a partire dalle 2:30 e in replica venerdì 28 alle 23:00.

"Ho scelto chi sarà il vicepresidente", ha fatto sapere la scorsa settimana Donald Trump, parlando con i giornalisti a Philadelphia durante il suo tour elettorale: anche questa decisione sarà resa pubblica stanotte nell'atteso dibattito con il presidente Joe Biden. Tra i papabili per essere vice-Trump ci sono Marco Rubio, il senatore della Florida che in questi giorni sta aiutando il tycoon a prepararsi proprio al dibattito, e il senatore dell'Ohio J.D. Vance, autore del bestseller Hillibilly Eleby. Nella rosa finale c’è anche il nome del governatore del North Dakota Doug Burgum.