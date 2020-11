La storia di Trump che prenota per errore un capannone industriale per la conferenza stampa

Si tratta di una piccola storia ma che può dare l'idea della confusione che regna dalle parti di Donald Trump dopo l'annuncio della vittoria di Joe Biden alle elezioni Usa. La vicenda comincia subito dopo la "chiamata" della Pennsylvania, che rendeva così ufficiale la vittoria di Biden: subito dopo Donald Trump scrive in un tweet annunciando una “Conferenza stampa degli avvocati al Four Seasons, Philadelphia. 11:00”.

Four Season's Landscaping: la conferenza di Trump in un'azienda di giardinaggio

Subito dopo Trump si è corretto, cambiando location: "Four Season's Landscaping!". E subito dopo ha fatto partire un altro tweet che diceva: "Grande conferenza stampa oggi a Philadelphia al Four Seasons Total Landscaping - 11:30!". Ma il Four Season Total Landscaping è un'azienda locale alla periferia di Philadelphia fondata nel 1992 che offre servizi immobiliari alle aziende, tra cui la manutenzione di giardini.

Is Donald Trump convening the world's press at a small landscaping company on the outskirts of Philadelphia? pic.twitter.com/9P8KYqNerg — Richard Hall (@_RichardHall) November 7, 2020

E quando la conferenza stampa è iniziata molti giornalisti si sono chiesti come mai fosse stata convocata proprio lì, mentre l'hotel, in un tweet, ha annunciato che nelle sue stanze non ci sarebbe stato nulla.

Just arrived at the location for the big news conference announced by President Trump.

Slightly surreal location... not the Four Seasons Hotel but a landscaping business in an industrial estate on edge of Philadelphia... more @SkyNews https://t.co/sUtAAN6n0D pic.twitter.com/u13mBFHFaS — Mark Stone (@Stone_SkyNews) November 7, 2020

E alla fine qualcuno è venuto a capo della strana storia: probabilmente lo staff di Trump voleva prenotare l'albergo ma ha sbagliato location. Per questo alla fine la conferenza stampa si è svolta nel cortile di un'azienda di giardinaggio.