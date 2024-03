Trump, le dichiarazioni choc rivelate da un giornalista: "Hitler fece anche cose buone"

Quando era presidente Donald Trump espresse in più di un'occasione la sua ammirazione per Adolf Hitler, sostenendo che il Fuhrer avesse fatto anche "alcune cose buone". È la rivelazione choc contenuta in nuovo libro in uscita, 'The return of great powers', scritto dall'anchorman della Cnn Jim Sciutto,

Il giornalista si sarebbe basato sulle dichiarazioni alcuni ex collaboratori del tycoon, che avrebbero riportato una serie di dichiarazioni in proposito. In particolare Trump avrebbe apprezzato di Hitler "la gestione dell'economia" e "la presa sui suoi generali".

Della passione per il tycoon verso il dittatore s'era parlato anche lo scorso dicembre 2023 quando, dopo che in un comizio aveva usato un'espressione riconducibile alla retorica nazista per attaccare i migranti, era rispuntata in un'intervista del 1990 all'ex moglie Ivana secondo la quale il marito aveva sul comodino un libro con i discorsi di Hitler intitolato il 'Nuovo ordine'.

La madre di Ivanka aveva rivelato inoltre che, all'epoca, quando qualcuno entrava nell'ufficio di Trump era solito "sbattere i tacchi, alzare il braccio e salutarlo con Heil Hitler'. L'ex presidente aveva ovviamente subito preso le distanze sostenendo di non aver mai avuto i discorsi del fuhrer sul comodino e di non aver mai letto il 'Mein Kampf', salvo poi ribadire in tutti i comizi, anche negli ultimi, la famigerata frase "i migranti avvelenano il sangue degli Stati Uniti".