La difesa (breve) di Trump: "Il mio unico crimine è stato difendere l'America"

Promette che combatterà, parla di brogli elettorali del 2020 e accusa il procuratore distrettuale Alvin Bragg di "essere finanziato da George Soros". Donald Trump è il primo ex presidente nella storia degli Stati Uniti a essere incriminato e dopo la sua giornata più lunga - quella in tribunale a New York seduto al banco degli imputati - torna nella sua Mar-a-Lago (Florida) per arringare i suoi fedelissimi. "La mia incriminazione è un insulto agli Stati Uniti", dice.

A Trump il giudice Juan Merchan ha contestato trentaquattro capi d'accusa, tutti "reati non marginali, anche se non gravi", punibili nello Stato di New York per un massimo di quattro anni. È accusato da due donne di averle pagate in nero, truccando i bilanci, perché non rivelassero in piena campagna elettorale (2016) la loro relazione con il tycoon. Avrebbe pagato profumatamente anche un portiere della Trump Tower che minacciava di rivelare un suo presunto figlio illegittimo. Tra i capi d'accusa di cui dovrà rispondere: cospirazione nel voto del 2016.

Donald Trump pleads not guilty after hearing charges against him stemming from hush money investigation, a source says https://t.co/wHYgtSaPsk pic.twitter.com/4M89o8T9vm — CNN Breaking News (@cnnbrk) April 4, 2023

C'è chi è rimasto quasi deluso dal discorso post udienza di Trump: poco più di mezz'ora con i toni di un comizio elettorale. Non scende nel dettaglio delle accuse. Si difende come già fatto in altre occasioni: "L'unico crimine che ho commesso è stato difendere l'America da chi la vuole distruggere. La mia incriminazione è un insulto agli Stati Uniti". Sul palco con l'ex presidente i figli Eric e Donald jr, mentre erano assenti la moglie Melania, che pure lo ha accompagnato a Manhattan, e la figlia ed ex consigliera, Ivanka. Anche se meno combattivo del solito, il tycoon torna sul "repertorio" degli attacchi contro i suoi accusatori e il "sistema giudiziario corrotto, diventato ormai illegale", nonostante l'avvertimento del procuratore di New York a non incitare alla violenza.

"Non ho mai pensato che una cosa del genere potesse accadere in America", prosegue Trump che si definisce vittima di "persecuzioni politiche". Nel mirino anche Joe Biden e la sua ex avversaria Hillary Clinton per "l'email gate". "Vuole la terza guerra mondiale", tuona Trump contro il presidente americano sostenendo che "quando era senatore ne ha combinate di tutti i colori ma nessuno lo ha arrestato".