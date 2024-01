Trump posta una foto mentre prega, ma la mano ha sei dita

Posta una foto mentre prega, ma la sua mano ha sei dita. È l'ultima gaffe dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump: ha fatto il giro del mondo, generando polemiche e ironie. Trump ha condiviso sul social Truth un'immagine postata dall'account Patriot4Life, che lo raffigura mentre prega: peccato che il candidato dei repubblicani abbia sei dita, palesando come la foto sia stata creata con l'intelligenza artificiale.

La foto è stata pubblicata tre giorni fa, alla vigilia delle primarie repubblicane in New Hampshire, ed è stata rilanciata da Trump senza prestare molta attenzione. Qualcuno ha notato l'anomalia, rendendo il post virale su X. Su Truth i commenti si dividono tra chi considera Donald Trump blasfemo e chi, non rendendosi conto della gaffe, ha tessuto le lodi del tycoon definendolo un uomo molto devoto.

Nelle scorse ore l'ex presidente Usa ha vinto le primarie repubblicane in New Hampshire con oltre il 50% dei voti, ipotecando così la nomination per la Casa Bianca. Si tratta di una vittoria storica. Trump è il primo candidato repubblicano a vincere sia in Iowa che in New Hampshire. L'unica rivale rimasta, Nikki Haley, dal canto suo si è detta convinta di restare in gara: "Non è uno sprint, ma una maratona. Questa corsa è lungi dall'essere finita, ci sono ancora decine di stati e il prossimo è la mia amata South Carolina". Se dovesse perdere anche lì, la sua corsa rischierebbe di finire davvero.