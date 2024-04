Trump e il piano segreto per mettere fine alla guerra in Ucraina: "Solo fake news"

Donald Trump ha un suo piano per mettere velocemente fine alla guerra in Ucraina: costringere Kiev a cedere la Crimea e il Donbass. Sarebbe questa prospettiva del candidato repubblicano alle presidenziali statunitensi, secondo quanto rivelato dalla testata Washington Post. Trump non fa altro che ripetere il piano in privato ai suoi consiglieri e alleati, sottolineando che sarà in grado di negoziare la soluzione del conflitto addirittura prima di entrare in carica alla Casa Bianca.

Il piano "semplice" di Trump

Per l'ex presidente statunitense la conclusione del conflitto può arrivare in modo semplice: Washington dovrebbe fare pressione su Kiev e il suo leader, Volodymyr Zelensky, per ottenere un negoziato con Mosca, utilizzando come arma anche lo stop agli aiuti militari. Inoltre, è il pensiero di Trump, parte della popolazione dell'Ucraina non avrebbe problemi a finire sotto il controllo russo. Secondo il Washington Post, in colloqui riservati Trump ha espresso la convinzione che sia la Russia che l'Ucraina "vogliono salvare la faccia, vogliono una via di uscita" e che le popolazioni di alcune parti dell'Ucraina sarebbero d'accordo a essere parte della Russia. Una convinzione che secondo molti esperti è tutt'altro che aderente ai fatti. Tra i più dubbiosi c'è Emma Ashford dello Stimson Center: "Concedere territori in cambio di un cessate il fuoco metterebbe Kiev in una posizione peggiore di prima senza nemmeno avere la garanzia che la Russia non si riarmerà e riprenderà le ostilità a breve".

La prospettiva del tycoon spaventa quindi gli analisti, perché una simile soluzione del conflitto, pensata in questo modo da Trump, non farebbe altro che favorire il presidente russo Vladimir Putin - verso il quale il tycoon ha sempre avuto una particolare simpatia -, perché creerebbe l'inquietante precedente di condonare per sempre le violazioni di confini riconosciuti a livello internazionale. Del resto, qualche mese fa aveva suscitato stupore e preoccupazione la dichiarazione di Trump di voler lasciare ampio campo di azione a Mosca, libera di "invadere qualunque paese Nato che non mettono abbastanza soldi nell'Alleanza".

La prospettiva delineata dall'ex presidente ha il supporto di un'ala estremista del partito repubblicano a lui fedele alla Camera a bloccare ormai da mesi il pacchetto di aiuti militari Usa, per un totale di 70 miliardi di dollari, provocando l'interruzione di forniture militari Usa che sta nettamente favorendo la Russia sul campo di battaglia. Con gli analisti che affermano che, nonostante l'attivismo degli alleati europei per aumentare la produzione bellica, la capacità di combattere di Kiev sarà sempre più compromessa se Trump riuscirà a continuare a bloccare l'approvazione degli aiuti militari Usa.

"È una fake news"

Per ora manca l'ufficialità. La campagna di Trump ha bollato le rivelazioni del quotidiano americano come "fake news", affermando che il tycoon non articolerà nessun piano di pace fino a quando non si sarà insediato di nuovo alla presidenza e potrà valutare tutte le opzioni. "L'intera cosa è una fake news del Washington Post, l'hanno completamente inventata" ha detto il portavoce di Trump, Jason Miller, al New York Post che però poi ha aggiunto che "il presidente Trump sta solo dicendo di fermare le uccisioni, Joe Biden parla di continuare le uccisioni".

Nonostante le smentite dalla campagna di Trump, che allo stesso Washington Post ha detto che "ogni illazione sul piano del presidente arrivano da fonti anonime e disinformate che non hanno idea di quello che succede o succederà", gli analisti considerano lo scenario prospettato dal quotidiano statunitense in linea con l'approccio che il tycoon ha avuto nei suoi quattro anni alla Casa Bianca. Nel gestire la politica estera ha mostrato di preferire i summit mediatici ai dettagli politici, fidando nelle sue capacità negoziali e mostrando insofferenza verso i convenzionali protocolli diplomatici.

Senza contare la ben nota, e più volte espressa ammirazione per Putin e la sua intelligenza, anche riguardo al modo in cui ha gestito la guerra in Ucraina, e più recentemente il modo in cui ha evitato di criticare il presidente russo per la morte di Alexei Navalny. E il fatto che non ha mai chiesto il rilascio di Evan Gershkovich, il giornalista del Wall Street Journal che l'amministrazione Biden considera ingiustamente detenuto da un anno in Russia senza processo o incriminazioni formali.

Non bisogna dimenticare poi che al centro del primo impeachment di Trump c'è stata proprio l'Ucraina, in particolare gli aiuti militari che anche l'allora presidente bloccava, per costringere l'appena eletto Volodymyr Zelensky ad avviare un'indagine su accuse di presunta corruzione di Biden a Kiev.

Nel piano di Trump c'è poco di sorprendente. Una prospettiva simile per la guerra in Ucraina era già circolata lo scorso novembre durante un incontro presso la Heritage Foundation tra esponenti della politica estera di centro destra e una delegazione in visita del Consiglio europeo per le relazioni estere. Anche in quell'occasione si continuava a ripetere: "Trump è convinto di poter chiudere il conflitto in 24 ore".