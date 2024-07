Solo slogan e minacce: Trump non ha nuove proposte per l'Ucraina, la Nato e la Cina

Alla convention repubblicana in Milwaukee, sulle note di God bless the Usa, Donald Trump ha accettato formalmente la nomination alla presidenza degli Stati Uniti: "Tra quattro mesi otterremo una vittoria incredibile e daremo inizio ai quattro anni più grandiosi nella storia del nostro Paese". Salito sul palco per il suo primo discorso dopo l'attentato durante un comizio in Pennsylvania, con la benda sull'orecchio destro (che alcuni delegati e supporter portavano come lui per solidarietà), Trump si è mostrato il solito Trump. In 93 minuti di discorso, spesso interrotto dagli applausi, ha delineato quale sarà la politica estera statunitense nella seconda èra del "Make America Great Again".

L'amicizia con i leader autoritari e l'abbandono di Taiwan

"Porremo fine a ogni crisi internazionale", ha affermato il candidato repubblicano alla Casa Bianca, rivendicando anche quell'intesa che ha avuto durante il suo primo mandato con leader autoritari e dittatori. Come il nordcoreano Kim Jong-un che, secondo l'ex presidente, "sente la mia mancanza". Quando era alla Casa Bianca, ci furono tre storici incontri tra Trump e Kim, nel 2018 a Singapore e nel 2019 ad Hanoi, in Vietnam, e nella zona demilitarizzata al confine tra le due Coree, nel tentativo di allentare la tensione tra i due paesi e spingere il leader nordcoreano a sospendere il piano nucleare. Tentativo fallito, nonostante i proclami del tycoon.

"Mi basta una telefonata per fermare una guerra", ha chiosato Trump sovrastato dal suono degli applausi, riferendosi al conflitto russo lanciato da Vladimir Putin. Da tempo l'ex presidente sostiene che con lui alla Casa Bianca, la guerra in Ucraina non sarebbe mai scoppiata e ora promette che porrà fine al conflitto russo nel suo primo giorno del nuovo mandato.

Con la minaccia all'Europa di prepararsi a una nuova guerra dei dazi commerciali e quella di lasciare sola la Nato (qualche mese fa, il repubblicano ha detto che "incoraggerebbe" la Russia a "fare tutto quello che vuole" se i paesi non rispettato i loro obblighi finanziari nei confronti dell'Alleanza), Trump conferma di voler muoversi ancora nella direzione dell'isolazionismo anche su altri temi di politica estera, come la sua posizione intransigente verso la Cina (rilanciata dal suo vice JD Vance) e la difesa di Taiwan.

In una intervista a Bloomberg martedì, Trump aveva detto che, in caso di vittoria alle elezioni di novembre, di fronte a una aggressione cinese a Taiwan, questa dovrebbe pagare gli Stati Uniti per difenderla. Il candidato repubblicano ha messo in discussione l'"assicurazione" garantita da Washington a Taipei, poiché l'isola si è intromessa nel business dei chip americani, sottraendo "quasi il 100%" dell'industria dei semiconduttori Usa.

Taiwan produce più del 90% dei semiconduttori più avanzati del mondo, soprattutto con la Taiwan Semiconductor Manifacturing che sta investendo miliardi nell'apertura di fabbriche all'estero, fra cui 65 miliardi di dollari in tre nuovi impianti negli Stati Uniti. Da Taipei, il ministro degli Esteri Lin Chia-lung, ha risposto alle critiche di Trump, affermando che Taiwan deve contare su sé stessa per la difesa da un probabile attacco della Cina, sottolineando la costante crescita del budget militare e l'ampliamento della leva obbligatoria deciso a fine 2022. Se Trump lascia Taiwan al suo destino, il futuro delle società occidentali dei semiconduttori rischia di entrare in una fase molto delicata. E si creerebbe un effetto domino che spaventa tanto gli investitori quanto i giganti come Nvidia e Apple.

Una più intensa guerra commerciale con la Cina

Un'altra presidenza di Donald Trump, ma questa volta con JD Vance al suo fianco, rafforzerebbe la posizione degli Stati Uniti sul nazionalismo economico, con un inasprimento delle barriere commerciali alla tecnologia e ai prodotti cinesi. Già una stretta era stata introdotta da Joe Biden, che ha innalzato al 100% i dazi sulle auto elettriche made in China e ha limitato l'accesso della Cina alla tecnologia dei chip all'avanguardia. Trump punta ad alzare l'asticella: in campagna elettorale ha ribadito che, se tornerà alla Casa Bianca, introdurrà dazi del 60% su tutti i prodotti provenienti dalla Cina e aggiungerà nuove aziende cinesi all'Entity List del Dipartimento del Commercio, che faranno ottima compagnia ai giganti tecnologici Semiconductor Manufacturing International Corp. e Huawei. Il tycoon ha quindi rilanciato, invitando le aziende cinesi delle auto elettriche di venire ad aprire stabilimenti in territorio statunitense e stimolare così l'economia statunitense.

Ma una politica commerciale protezionista avrà conseguenze sui mercati. Secondo la società di intelligence statunitense Corbu, se l'ex presidente adotterà una politica fortemente protezionistica, il tasso di cambio del dollaro subirà una rivalutazione, spingendo probabilmente la valuta statunitense al rialzo in risposta alle contromisure che adotterà la Cina. Gli economisti hanno messo in dubbio l'efficacia della guerra commerciale tra le due potenze economiche, notando un leggero calo del deficit commerciale dell'America con la Cina, che ha mostrato solo una leggera diminuzione, a 279 miliardi di dollari da 300 miliardi di dollari, tra il 2019 e il 2023.

La Cina osserva con attenzione le elezioni presidenziali statunitensi ma non fa il tifo per l'uno o l'altro candidato che potrebbe guidare la Casa Bianca nei prossimi quattro anni. Questo perché la leadership cinese è consapevole di dover affrontare un peggioramento dei rapporti bilaterali e della guerra commerciale, avviata da Trump nel 2018 e proseguita da Biden negli scorsi quattro anni.

"La più grande deportazione della storia"

Ma nel lungo intervento finale alla convention Gop, Trump usa toni agguerriti quando parla di immigrazione e ripete più e più volte alcuni concetti: primo fra tutti quello della difesa dei confini dall'invasione dei migranti illegali e promette che sarà terminato il muro con il Messico. Durante la campagna elettorale per le presidenziali del 2016, Trump promosse in più occasioni l'intenzione di costruire un "grande, grande muro" lungo il confine tra Messico e Stati Uniti per bloccare i migranti. Alla fine del suo mandato, di quel muro era stato costruito solo una minima parte, andando a rafforzare barriere già esistenti, per l'oneroso costo di 16 miliardi di dollari.

Dal palco della convention repubblicana, Trump si è lasciato andare al solito show sugli immigrati cattivi, citando per l'ennesima volta "Il silenzio degli innocenti" e "Hannibal Lecter", che sono ormai un classico di Trump per sostenere che la criminalità in America è fuori controllo: i potenziali Lecter, compresi gli immigrati che Trump deporterebbe con la forza, vivono tra noi. Per questo il candidato repubblicano alle presidenziali Usa promette "la più grande operazione di deportazione nella storia del nostro Paese". Poco prima, sempre in tema di migrazione e di aumento della criminalità, aveva dichiarato che nei paesi centroamericani come El Salvador la criminalità si riduce perché "mandano i loro assassini negli Stati Uniti".

La politica estera del candidato repubblicano alla Casa Bianca è un mix di proposte già usate e rivendicate nel suo precedente mandato. Peccato che il tycoon non si sia accorto di quanto sia cambiato il mondo negli ultimi quattro anni.