Donald Trump e sua moglie Melania sono risultati positivi al nuovo coronavirus: lo ha annunciato questa mattina, con un messaggio su Twitter, il presidente degli Stati Uniti. "Cominceremo la nostra quarantena e la nostra ripresa in salute subito" ha scritto Trump. "Ce la faremo insieme". Il medico dice che i due stanno comunque bene: "Il presidente e la first lady al momento stanno entrambi bene e intendono rimanere alla Casa Bianca durante la convalescenza".

Trump è positivo al coronavirus

Il presidente ha annullato il viaggio in Florida previsto per oggi, nell'ambito della sua campagna elettorale. "Vi assicuro che mi aspetto che il presidente continui a svolgere i suoi doveri senza interruzioni mentre si riprende, e vi terrò informati di ogni futuro sviluppo", ha detto il medico personale del presidente, il comandante della Us Navy Sean Conley.

Donald e Melania Trump erano in quarantena in attesa del risultato del test del tampone dopo che la stretta collaboratrice Hope Hicks era risultata positiva al coronavirus. Hicks "che ha lavorato duramente senza neppure prendersi un piccolo break è appena risultata positiva al Covid-19. Terribile! La first lady ad io stiamo aspettando i risultati dei nostri test e nel frattempo inizieremo il nostro processo di quarantena", aveva twittato il presidente.

Trump aveva rilasciato nelle ore precedenti un'intervista a Fox News nella quale aveva annunciato la positività di Hicks: "Se dovremo fare la quarantena o se abbiamo contratto il virus non lo so. Ho appena fatto il test, vedremo cosa succede", aveva detto. Poco dopo però la precisazione su Twitter. Una precisazione che potrebbe far saltare l'agenda del presidente per venerdì, quando è atteso in Florida, e rischia di complicare gli ultimi scampoli di campagna elettorale a ormai soltanto 32 giorni al voto.