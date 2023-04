Le rivelazioni della scrittrice su Trump: "Mi ha violentato e diffamato"

"Sono qui perché Donald Trump mi ha violentata, e quando ne ho scritto, ha detto che non è successo. Ha mentito e ha distrutto la mia reputazione, e io sono qui per cercare di riprendermi la vita": lo ha detto la scrittrice Jean Carroll, testimoniando al processo civile in corso a New York. La vicenda si riferisce agli anni '90: a distanza di quasi un mese dal rinvio a giudizio per l'indebito pagamento all'attrice porno Stormy Daniels, Trump deve ora difendersi da altre due diverse accuse: il presunto stupro subito da Carroll a metà degli anni 90 e la diffamazione ai danni della scrittrice per la stessa vicenda.

Il processo per violenza sessuale e diffamazione

Jean Carroll ha citato l'ex presidente accusandolo di averla stuprata nel camerino di un grande magazzino nel 1996 e di averla poi diffamata negando l'episodio. Carroll aveva raccontato delle violenze nel 2019, quando Trump era presidente: aveva raccontato tutto a due amici - chiamati a testimoniare nel processo - ma non aveva denunciato alla polizia.

Le violenze subite in quel camerino hanno avrebbero "cambiato la sua vita per sempre", ha detto uno degli avvocati di Caroll, Shawn Crowley: "Piena di paura e vergogna, è rimasta in silenzio per decenni. Alla fine, però, il silenzio è diventato insostenibile", ha detto l'avvocato. E quando Carroll ha rotto quel silenzio in un libro di memorie del 2019, l'allora presidente "ha usato la piattaforma più potente sulla Terra per mentire su ciò che aveva fatto, attaccare l'integrità della signora Carroll e insultare il suo aspetto".

Trump liquidò le accuse dicendo che la Carroll "non era il suo tipo", e che tutto era "uno scherzo e una bugia": la donna cercava solo fama per la promuovere un libro. L'avvocato difensore di Trump Joe Tacopina ha detto ai giurati che la storia delle violenze è "decisamente poco plausibile e priva di prove".

