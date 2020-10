Donald Trump è stato ricoverato in ospedale

Donald Trump, positivo al coronavirus, ha lasciato la Casa Bianca per essere trasferito al Walter Reed Medical Center a bordo dell'elicottero presidenziale Marine One. Il 74enne presidente statunitense è uscito a piedi dalla Casa Bianca alle 16:17 locali indossando la mascherina. Sarà sottoposto ad un trattamento sperimentale giudicato molto promettente a base di un cocktail di anticorpi monoclonali e antivirali sviluppato da Regeneron.

Il medico del presidente, il dottor Sean Conley, ha affermato che Trump "rimane affaticato ma di buon umore". Trump stava anche assumendo stimolatori del sistema immunitario a base di zinco e vitamina D, aspirina e altri farmaci generici. La terapia sperimentata da Regeneron Pharmaceuticals - e definita come promettente dal virologo Anthony Fauci - è progettata in modo che due anticorpi si leghino al proteina spike del coronavirus limitando la capacità di replicazione del virus. Gli anticorpi sono proteine ​​prodotte dal sistema immunitario del corpo che riconoscono, legano e neutralizzano un virus invasore. Il cocktail di Rigeneron contiene un anticorpo prodotto dall'azienda e un secondo isolato dagli esseri umani che si sono ripresi da COVID-19.

Trump ha pubblicato un video sul suo profilo twitter per annunciare il suo ricovero e ringraziare per le parole di vicinanze arrivate da tutto il mondo. "Grazie per l'incredibile sostegno - ha detto Trump - Sto andando al Walter Reed Hospital, penso che me la sto cavando molto bene, anche la first lady sta bene ma dobbiamo assicurare che tutto funzioni. Quindi grazie. Lo apprezzo. Non lo dimenticherò mai". Tra i messaggi di sostengo arrivati alla Casa Bianca anche quello del leader nordcoreano Kim Jong Un che ha augurato al presidente Usa di riprendersi "al più presto".

Secondo il New York Times, che cita due persone vicine al presidente, Donald Trump ha febbre bassa, una congestione nasale e tosse.

Il presidente statunitense Donal Trump, su raccomandazione del suo medico, lavorerà dagli uffici presidenziali dell'ospedale Walter Reed per i prossimi giorni. Il comunicato della Casa Bianca arriva ad appena 24 ore dall'annuncio della positività al test del coronavirus, e dopo aver accusato sintomi definiti lievi dallo staff che inoltre ha annunciato che non vi sarà un trasferimento di poteri al vicepresidente Mike Pence.

L'ospedale dove si trova ricoverato Donald Trump è il Walter Reed National Military Medical Center a Bethesda, Maryland, a breve distanza dalla capitale federale statunitense. L'ospedale è considerato uno dei più grandi centri medici della Marina Usa, una vera eccellenza del settore. Istituzione federale, conduce ricerche mediche e provvede alla salute dei leader americani, incluso il presidente e la sua famiglia.

