Trump è colpevole di aggressione sessuale e diffamazione: dovrà pagare 4,5 milioni di euro

Donald Trump è stato ritenuto colpevole di aggressione sessuale e diffamazione ai danni della scrittrice Jean Carroll: è il verdetto raggiunto dalla giuria nel processo civile a New York contro l'ex presidente degli Stati Uniti. Donald Trump era stato accusato dalla scrittrice Jean Carroll di averla stuprata nei camerini di un grande magazzino nel 1996 e di averla poi diffamata per aver negato l'episodio, dandole della bugiarda.

La sentenza: è stata "aggressione", niente stupro

La sentenza è storica: definisce colpevole per la prima volta nella storia un ex presidente degli Stati Uniti come predatore sessuale. Ma poiché il verdetto è il risultato di un procedimento civile e non penale, l'unica sanzione legale che Trump dovrà affrontare è finanziaria. La giuria è arrivata alla sentenza in meno di tre ore. Alla fine non è stato definito "stupro", ma "aggressione".

Carroll riceverà da Trump circa 4,5 milioni di euro in danni compensativi e punitivi: circa 1,5 milioni per gli abusi sessuali e quasi 2,5 milioni per diffamazione, per averla etichettata come bugiarda e aver definito le sue accuse una "truffa".

Al momento, Trump è in testa ai sondaggi come esponente del partito repubblicano per le prossime elezioni presidenziali del 2024, ma la sentenza si aggiunge agli altri suoi problemi legali. Il mese scorso, Trump si è dichiarato non colpevole di 34 accuse penali di falsificazione di documenti aziendali per il pagamento di somme di denaro alla pornostar Stormy Daniels durante le elezioni del 2016.

Sembra anche probabile che Trump debba affrontare accuse penali per i suoi tentativi di falsificare il risultato delle elezioni del 2020 in Georgia. In più, l'ex presidente degli Stati Uniti è anche l'obiettivo di un'indagine federale per le conseguenze dei suoi atteggiamenti nelle scorse elezioni del 2020, tra cui l'attacco al Campidoglio degli Stati Uniti e l'occultamento di documenti segreti nella sua tenuta di Mar-a-Lago. Infine, Trump è impegnato in una causa civile nello stato di New York per i suoi affari e affari fiscali.

