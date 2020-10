Trump ha i sintomi del coronavirus: "È caduto all'improvviso in un sonno profondo"

Donald Trump "mostra sintomi" del coronavirus, ma sono "lievi". Lo riporta il New York Times, che cita due persone vicine al presidente. I sintomi vengono definiti "simili a quelli dell'influenza", ma il presidente avrebbe mostrato segnali di letargia (uno stato patologico caratterizzato da un sonno profondo). Appena giovedì il presidente aveva partecipato a una raccolta fondi per la sua campagna, al golf club di Bedminster, New Jersey, dove, secondo un testimone, Trump sarebbe entrato in contatto con un centinaio di persone.

Donald Trump e i segnali di letargia

In quell'occasione, il presidente sarebbe apparso "letargico". Il giorno prima, salito sull'aereo presidenziale, l'Air Force One, di ritorno da un comizio in Minnesota, Trump era caduto all'improvviso in un sonno profondo. Funzionari della Casa Bianca hanno parlato della possibilità di un video messaggio del presidente per rassicurare gli americani e annunciare che le funzioni del governo non sono interrotte.

Donald Trump e sua moglie Melania sono positivi al coronavirus: il presidente degli Stati Uniti dovrà rinunciare alle prossime tappe del suo tour elettorale. Ieri una stretta collaboratrice del presidente, Hope Hicks, aveva ricevuto a sua volta l'esito positivo del test. Nei giorni precedenti la Hicks era stata fotografata e ripresa mentre camminava insieme ad altri collaboratori del presidente sempre senza mascherina.

Ma sono state innumerevoli le volte in cui Trump, che ha sempre minimizzato l'impatto del virus, ha dimostrato la sua ostilità riguardo l'uso della mascherina durante l'emergenza Covid-19 negli Stati Uniti. Non l'ha quasi mai indossata in pubblico. Ne parliamo qui.