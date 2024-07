Trump con l'orecchio bendato dopo l'attentato: "Dovrei essere morto, ma..."

Donald Trump ha ricevuto un'accoglienza da eroe alla convention nazionale repubblicana di Milwaukee, nello stato del Wisconsin, alla sua prima apparizione pubblica dopo essere stato vittima del tentato omicidio da parte di Thomas Matthew Crooks, in Pennsylvania. Nominato ufficialmente candidato dei repubblicani alle presidenziali degli Stati Uniti, Trump è arrivato al Fiserv Forum con l'orecchio destro bendato.

NOW: Donald Trump arrives at the Republican National Convention, making his first public appearance since an assassination attempt at a rally in Pennsylvania on Saturday. pic.twitter.com/3JcDxogMMU