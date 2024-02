"Impossibile battere la Russia in Ucraina": cosa ha detto Putin nella sua prima intervista a un giornalista occidentale

"L'Occidente dovrebbe capire che è impossibile sconfiggere la Russia in Ucraina". Questa la principale dichiarazione del presidente russo Vladimir Putin nel corso di una lunga intervista al giornalista statunitense Tucker Carlson. Putin ha aggiunto che un accordo "può essere raggiunto" in merito al giornalista incarcerato del Wall Street Journal Evan Gershkovich. Il capo del Cremlino si è intrattenuto per circa due ore con l'ex conduttore di Fox News, un personaggio discusso negli Stati Uniti per la sua grande prossimità all'ex presidente americano Donald Trump. È stata la prima intervista individuale di Putin da parte di un esponente dei media occidentali dal 2019 ed è disponibile direttamente sul canale youtube di Carlson.

Russia "vittima delle trame occidentali"

Il leader del Cremlino si è dilungato in merito alle sue opinioni sulla storia russa, dipingendo il Paese come una vittima dei tradimenti occidentali. Putin ha difeso la sua decisione di invadere l'Ucraina nel febbraio 2022, sostenendo che l'Occidente ora si sta rendendo conto che la Russia non sarà sconfitta, nonostante l'aiuto che Stati Uniti, Unione europea e Nato hanno offerto all'Ucraina. "Finora c'è stato un tumulto per infliggere una sconfitta strategica alla Russia sul campo di battaglia, ma ora, a quanto pare, stanno cominciando a rendersi conto che è difficile da raggiungere, se possibile, a tutti i costi. Secondo me, è impossibile per definizione", ha detto Putin.

Messaggio ai Repubblicani Usa

Il presidente russo ha poi rivolto un messaggio direttamente al Congresso degli Stati Uniti, dove i repubblicani sono sempre più riluttanti nel continuare a sostenere l'Ucraina con armi e altri aiuti militari. "Vi dirò cosa stiamo dicendo su questo argomento e cosa stiamo comunicando alla leadership americana. Se davvero volete smettere di combattere, dovete smettere di fornire armi", ha affermato. Alla domanda se Mosca prenderebbe in considerazione l'idea di invadere altri Paesi nella regione e membri della Nato, come Polonia e Lettonia, o in generale Stati del continente europeo, Putin ha detto che è "fuori questione". "Non abbiamo alcun interesse in Polonia, Lettonia o altrove. Perché dovremmo farlo? Semplicemente non abbiamo alcun interesse. È solo allarmismo", ha detto il leader russo. Una guerra con la Polonia, ha dichiarato, avverrebbe "solo in un caso: se la Polonia attaccasse la Russia".

Apertura per i negoziati

Putin ha insistito con Carlson sull'interesse dell'America per un negoziato: "Avete problemi ai confini con l'immigrazione, problemi con il debito nazionale di oltre 33 miliardi di dollari... E non avete niente di meglio da fare? Non sarebbe meglio negoziare con la Russia per raggiungere un accordo?". A proposito del rilascio di Evan Gershkovich, il presidente russo ha precisato: "Alcuni termini vengono discussi attraverso i canali dei servizi speciali", insistendo poi sul fatto che il giornalista è una spia. Una circostanza che sia il Wall Street Journal sia il governo degli Stati Uniti negano con veemenza.

A proposito della sfida Trump-Biden

L'incontro tra Putin e Carlson è avvenuto a pochi giorni dal secondo anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina e nel bel mezzo di una serrata campagna elettorale in cui Donald Trump si è ricandidato alle primarie per la Casa Bianca. Carlson è considerato il giornalista di punta dell'estrema destra stratunitense e sostenitore del tycoon americano. Mentre era presidente e dopo essere stato sconfitto da Biden, Trump aveva ripetutamente elogiato Putin e non ha condannato l'invasione dell'Ucraina, sostenendo che se fosse rieletto sarebbe in grado di risolvere la guerra in "24 ore", senza però dire come. Al contrario, Biden ha bollato Putin come un "criminale di guerra" e ha fatto del sostegno al governo filo-occidentale dell'Ucraina una delle priorità della sua presidenza. Al quesito su un possibile cambio di leadership dopo le elezioni americane, in cui Biden dovrebbe affrontare nuovamente Trump dopo la vittoria del 2020, Putin ha indicato che vedrà pochi cambiamenti. "Mi hai appena chiesto se arriva un altro leader e cambia qualcosa? Non si tratta del leader. Non si tratta della personalità di una persona in particolare", ha chiosato il presidente russo.