Bimba di 7 anni sottoposta a mastectomia per un tumore al seno

Tutto è partito da un piccolo nodulo al seno scoperto per caso, poi la diagnosi: cancro. Questa storia, purtroppo nota a molte donne, ha di particolare la protagonista: una bambina di appena 7 anni. La piccola, originaria di Quillota, città che si trova a circa 120 chilometri a nord della capitale cilena, è stata recentemente sottoposta a mastectomia dopo la diagnosi ricevuta a settembre del 2022.

Tumore al seno a soli 7 anni

La madre della piccola, Efe Patricia Muñoz, ha raccontato di aver scoperto la presenza di un qualcosa di strano, come un 'fagiolo', sul seno della figlia ad ottobre del 2021, mentre le stava spalmando un po' di crema sul corpo dopo il bagno. "L'ho portata al pronto soccorso e l'hanno indirizzata dallo specialista, ma si trattava di un esame che ha richiesto molto tempo prima di essere effettuato, quasi cinque mesi", ha raccontato ai quotidiani sudamericani. Poi l’operazione ad agosto, due mesi dopo la tragica notizia. Dai risultati della biopsia è emerso che la bimba aveva il cancro al seno. "Le è stato rimosso tutto, incluso un nodulo, e la mia paura è che questo appaia nell'altro seno. Adesso non capisce cosa le stia succedendo perché è una ragazza e dice che le manca un seno", racconta Patricia.

"È un caso unico al mondo"

"All’inizio i medici non credevano a ciò che vedevano, ecco perché la diagnosi ha richiesto molto tempo", ha dichiarato Felipe Tagle, presidente dell'Associazione cilena dei malati di cancro. "Non abbiamo letteratura a riguardo, è un caso unico al mondo", ha spiegato il mastologo Mario Pardo che lavora presso l'Ospedale Clínico de la Università del Cile. I casi di tumore al seno nelle bambine sotto i 14 anni sono rarissimi, quasi inesistenti. Parliamo dello 0,0001%. Prima di lei era stato segnalato un caso in Canada nel 2000, su una paziente di 6 anni, poi altri 38 casi su bambini sotto i 19 anni, con un'età media di 11 anni.