"L'80 per cento dei tunnel di Hamas è intatto"

Dopo 115 giorni di guerra, fino al l'80% del sistema di tunnel di Hamas sotto la Striscia di Gaza potrebbe ancora essere intatto, secondo un rapporto israeliano rilanciato dal Wall Street Journal.

Il rapporto cita funzionari israeliani e statunitensi e nota che è difficile valutare davvero quanto del labirinto sotterraneo sia stato distrutto finora dalle truppe israeliane, ma stima che dal 20% al 40% di esso sia stato danneggiato o reso inutilizzabile, soprattutto nel nord. Alcuni tunnel sono stati bombardati, mentre altri sono stati allagati. Tuttavia, i progressi sono lenti poiché i passaggi sotterranei devono essere mappati e controllati per individuare eventuali trappole esplosive e presenza di ostaggi.

Un alto funzionario militare israeliano ha detto al Wall Street Journal che l'IDF si è concentrato sull'eliminazione dei "nodi" tra i tunnel dove si nascondono i miliziani di Hamas, invece di demolire intere reti. " È una missione molto difficile. Lo si fa lentamente, con molta attenzione. È una guerra urbana invisibile", ha detto il funzionario.

Israele ritiene che il leader di Hamas Yahya Sinwar e altri comandanti si nascondano sottoterra nella zona di Khan Younis, insieme ad alcuni degli ostaggi. La rete di tunnel di Gaza è lunga complessivamente centinaia di chilometri, oltre 500 secondo alcune stime. Negli anni l e gallerie sono diventate uno strumento fondamentale per Hamas, soprattutto per il braccio militare delle brigate al Qassam. Profonde fino a 45 metri, anche se alcuni commentatori dicono che possono arrivare ancora più in basso, in diversi tratti sono così larghe da far passare anche senza problemi le motociclette. Poco più di dieci anni fa Israele ne scoprì una che da Gaza arrivava nel suo territorio percorrendo un tragitto di circa 2,5 chilometri sotto 20 metri di terra. La "metropolitana" - come viene spesso chiamata - consente le comunicazioni da una parte all'altra di Gaza e funziona come deposito di viveri e armi, per costruire i tunnel è stato usato anche cemento armato.

Dal 7 ottobre le vittime palestinesi sono "oltre 26mila"

Le forze israeliane in questa fase della guerra sono impegnate in "combattimenti ad alta intensità" (così vengono definiti nelle note dell'esercito) soprattutto a Khan Younis, nel sud di Gaza, ma gli attacchi israeliani non si fermano in diverse zone del sud e del centro della Striscia. La Mezzaluna Rossa palestinese nelle scorse ore ha riferito anche di colpi di artiglieria intorno all'ospedale di al-Gaza Amal.