Turbolenza sul volo Singapore Airlines (un morto e 30 feriti): chi è la vittima e i tre minuti da incubo raccontati dai passeggeri

Una manciata di minuti da incubo. Un morto, 31 feriti (7 gravi ma non in pericolo di vita) e la certezza che nessuno dei presenti mai dimenticherà quanto avvenuto ieri sul volo Singapore Airlines Londra-Singapore. I passeggeri raccontano le scene di "terrore assoluto" dopo una forte turbolenza. In questo articolo vi abbiamo spiegato nel dettaglio cosa è successo, e cosa rende alcune turbolenze molto pericolose. Ieri c'è stata una vittima: un uomo britannico di 73 anni, Geoff Kitchen, è morto per un sospetto infarto. Gli assistenti di volo stavano servendo i pasti quando si è scatenato l'inferno.

Turbolenza Singapore Airlines: il racconto dei passeggeri

Il britannico Andrew Davis alla Bbc ha parlato di "urla terribili e una sorta di tonfo" nei primi secondi dell'incidente. "La cosa che ricordo più chiaramente sono gli oggetti che volevano. Una turbolenza incredibilmente grave", ha detto. Un altro passeggero ha riferito che l'aereo ha improvvisamente iniziato a "inclinarsi verso l'alto" e a "tremare". "Tutti quelli senza cintura di sicurezza sono stati lanciati immediatamente contro il soffitto", ha detto alla Reuters lo studente 28enne Dzafran Azmir. "Alcune persone hanno sbattuto la testa contro le cappelliere in alto e le hanno ammaccate, hanno colpito i punti in cui si trovano luci e maschere d'ossigeno e hanno sfondato tutto", ha aggiunto.

Il Boeing 777-300ER diretto a Singapore ha perso circa 1.800 metri di quota in tre minuti, poi è stato dirottato su Bangkok e ha effettuato un atterraggio di emergenza alle 15:45 ora locale: a bordo circa 211 passeggeri e 18 membri dell'equipaggio.

La vittima è Geoff Kitchen: chi era

Singapore Airlines ha detto che 31 persone a bordo sono state portate in ospedale e la compagnia aerea ha espresso le sue più sentite condoglianze alla famiglia del signor Kitchen. L'inglese Geoffrey Kitchen, di Thornbury, Gloucestershire era un assicuratore in pensione con una grande "passione per il teatro". Era partito con la moglie per un lungo viaggio in Australia. Secondo quanto riferito dalle autorità tailandesi, aveva problemi cardiaci e probabilmente ha avuto un infarto che gli è stato fatale. Il Thornbury Musical Theatre Group, una compagnia teatrale locale che aveva contribuito a dirigere nel South Gloucestershire, lo ricorda oggi come "un gentiluomo con la massima onestà e integrità". La moglie è rimasta ferita ed è ricoverata in ospedale a Bangkok.

Aftermath of Singapore Airlines flight 321 from London to Singapore which had to divert to Bangkok due to severe turbulence. One death passenger and several injured. Blood everywhere, destroyed cabin. #singaporeairlines #sq321 pic.twitter.com/C2FgrVt9yv — Josh Cahill (@gotravelyourway) May 21, 2024

"L'aereo sta effettuando un atterraggio di emergenza... Vi amo tutti"

La "turbolenza estrema" si è verificata sul bacino dell'Irrawaddy in Myanmar. Allison Barker ha detto di aver ricevuto un messaggio da suo figlio Josh, che era sull'aereo in rotta verso Bali: "Non voglio spaventarvi, ma sono su un volo pazzesco. L'aereo sta effettuando un atterraggio di emergenza... Vi amo tutti". Sono seguite due ore di angosciante attesa prima di avere nuovamente sue notizie. "Un attimo prima era seduto e indossava la cintura di sicurezza, poi deve aver perso i sensi perché si è ritrovato sul pavimento con altre persone", ha detto la madre alla rete tv pubblica britannica. Josh ha subito ferite lievi.

L'elemento che più ha scioccato molti passeggeri è che non ci sono stati segnali di avvertimento: "Non c'era alcuna turbolenza, nessun tremore. All'improvviso sono stato sbalzato via dal sedile", ha raccontato uno dei presenti. Un ferito grave si trovava in bagno quando è stato scaraventato contro pareti e soffitto.

La turbolenza si ha quando gli aerei volano attraverso le nuvole, ma esiste anche una turbolenza in "aria limpida", imprevedibile, che non è visibile sul radar meteorologico di un aereo di linea: può essere drammatica. E' quel che è successo ieri. Gli equipaggi sono addestrati su come rispondere alle turbolenze e le compagnie aeree consigliano di tenere le cinture di sicurezza allacciate durante tutto il volo, lungo o breve che sia: può fare la differenza tra la vita e la morte, perché tutto ciò che non è "fissato", in caso di gravi e improvvise turbolenze, è a rischio di impatto violento.