Turbolenza in volo, passeggeri sballottati e feriti: Boeing 787 costretto all'atterraggio di emergenza

Un Boeing 787-9 della compagnia spagnola Air Europa, partito da Madrid e diretto a Montevideo, capitale dell'Uruguay, è stato costretto a un atterraggio d'emergenza a Natal, in Brasile, dopo aver incontrato una turbolenza in volo. La notizia è stata confermata sui social dalla compagnia aerea che spiega come l'aereo che operava il volo UX45, un Boeing della famiglia dreamliner, sia poi riuscito ad "atterrare normalmente", ma alcuni passeggeri hanno riportato "lievi ferite". Il numero esatto delle persone rimaste ferite non è ancora chiaro, ma in base alle informazioni trapelate sui media sarebbero almeno una decina, forse venti, di cui sei sarebbero state portate in ospedale per essere medicate.

#MUNDO | Las turbulencias que afectaron a un Boeing 787-9 Dreamliner de Air Europa dejaron al menos 30 heridos.



El vuelo #UX45, que se dirigía de España a Uruguay con 325 pasajeros a bordo, tuvo que aterrizar de emergencia en el Aeropuerto Internacional Aluizio Alves, en Gran… pic.twitter.com/M0pIXHPx6d — José Luis Morales (@JLMNoticias) July 1, 2024

Il velivolo trasportava 325 passeggeri e avrebbe incontrato una forte turbolenza mentre sorvolava l'Oceano Atlantico, ma la posizione esatta non è chiara. Sui social circolano già vari video che documentano i danni subiti dall'aereo: le immagini mostrano pezzi di rivestimento divelti, specie sulla parte superiore del velivolo, e sedili pesantemente danneggiati.

La paura a bordo deve essere stata tanta. In un filmato si vede invece un passeggero finito addirittura sopra le cappelliere. Air Europa ha fatto sapere che i passeggeri sbarcati a Natal saranno trasportati a Montevideo con un altro aereo della stessa compagnia.