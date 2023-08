Forti turbolenze in volo, 11 persone in ospedale: cosa sappiamo finora

Forti turbolenze in volo: undici persone, tra passeggeri e membri dell'equipaggio, ricoverate in ospedale negli Stati Uniti. È successo su un aereo della Delta Air Lines partito da Milano e diretto all'aeroporto Hartsfield Jackson di Atlanta, la capitale statunitense della Georgia. La notizia è stata data dalla compagnia aerea con sede negli Stati Uniti. I problemi, secondo quanto appreso finora, si sono verificati poco prima dell'atterraggio.

"I membri del Delta Care Team si stanno mobilitando per connettersi con i passeggeri clienti del volo Delta 175 che ha subìto gravi turbolenze prima di atterrare in sicurezza ad Atlanta - ha spiegato un portavoce della compagnia aerea statunitense -. La nostra priorità è prenderci cura dei nostri clienti e dell'equipaggio che hanno subìto infortuni". Non è chiaro al momento quante persone in totale dei 151 passeggeri e dei 14 membri dell'equipaggio siano rimaste ferite oltre alle 11 portate in ospedale, o quali siano le ferite per i ricoverati.

Un caso simile, ieri, si è verificato su un volo diretto a Maiorca, isola spagnola delle Baleari, quando un aereo ha attraversato una tempesta dove il vento sferzava ad oltre 130 chilometri orari. Un video sui social documenta che cosa è accaduto a bordo in quei minuti di spavento. Il volo partito da Alicante in Spagna ha iniziato a tremare vistosamente per le turbolenze, e a passare dentro vuoti di aria che a bordo hanno scatenato la paura dei passeggeri.

Alcuni urlavano, altri vomitavano mentre l'aereo barcollava in alta quota. A bordo anche diversi bambini che piangevano e stavano male, secondo le testimonianze. Il capitano del volo, viste le condizioni proibitive, non è riuscito ad atterrare a Palma di Maiorca e ha deciso di virare e tornare ad Alicante. Tutti sani e salvi.

