La "resa dei conti" della Turchia: raid sui curdi, decine di morti (anche grazie alla Russia)

"È arrivata l'ora della resa dei conti": con questo tweet il ministero della Difesa turco ha annunciato l'avvio dei raid che nelle ultime ore hanno colpito diversi obiettivi curdi in Iraq e Siria, provocando decine di vittime. Secondo la Turchia, si tratta di basi usate del Pkk, l'organizzazione curda accusata dell'attentato di sette giorni fa in una zona centrale di Istabul, in cui sono morte 6 persone.

"I rifugi dei terroristi, i bunker, le caverne, i tunnel e i depositi sono stati distrutti con successo", ha dichiarato il ministro della Difesa turco, Hulusi Akar, aggiungendo che è stata "attaccata e distrutta una sede dell'organizzazione terroristica" Pkk. "Il nostro obiettivo è garantire la sicurezza degli 85 milioni di nostri cittadini - ha concluso - e le nostre frontiere e rispondere a qualsiasi attacco condotto contro il nostro Paese".

Le forze curde hanno reso noto che è stata colpita la città di Kobane, famosa per la resistenza anti-Isis durante il conflitto siriano, e due villaggi dove si trovano molti sfollati. L'Osservatorio siriano per i diritti umani parla di 15 vittime, 9 membri delle Forze democratiche siriane, sostenute dagli Stati Uniti, e 6 militari siriani. Altre fonti citano un bilancio ancora più pesante: almeno 45 morti, tra miliziani curdi e forze siriane nei raid aerei. "Kobane, la città che ha sconfitto lo Stato Islamico, è bersaglio di bombardamenti da parte di aerei di occupazione turca", ha detto Farhad Shami, portavoce delle Forze democratiche siriane.

In guerra dal 2011, la Siria è frammentata a causa dell'intervento di molteplici gruppi e potenze straniere nel conflitto. La Turchia, i cui soldati sono presenti nelle zone del nord della Siria, minaccia da maggio di lanciare una grande offensiva contro le Forze democratiche siriane, che considera "terroristi". Ankara afferma di voler creare una "zona di sicurezza" larga 30 chilometri sul suo confine meridionale, e sta cercando di sfruttare il ruolo di mediazione che sta avendo nella guerra in Ucraina per superare le resistenze di partner Nato, come gli Usa.

''Facendo un uso strumentale dell'attentato a Istanbul si sta scatenando una aggressione pianificata da tempo dal governo di Ankara e che gode della complicità della Russia visto che Mosca ha consentito l'apertura all'aviazione turca dello spazio aereo siriano, interdetto dal 2019 - scrive in una nota l'ong italiana Un Ponte Per - La guerra in Ucraina e il non agire per fermarla sta avendo un effetto domino nel Medio Oriente e a pagarne il prezzo sono di nuovo i popoli. Chiediamo al governo italiano e a quelli dell'Unione europea un intervento immediato sulla Turchia, Paese della Nato, per far cessare i bombardamenti sulla città di Kobane, sulle altre città del Nord Est della Siria e sul Kurdistan iracheno", conclude.