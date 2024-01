L'escalation che nessuno sa dove porterà

Infrastrutture distrutte e bombardamenti continui da parte delle forze armate turche nel nord della Siria, gli Houti sostenuti dagli iraniani che attaccano dallo Yemen una nave mercantile battente bandiera delle Isole Marshall ma di proprietà statunitense. E l’Iran che rivendica un attacco missilistico in nella regione autonoma del Kurdistan Iracheno del Nord Iraq. Il 15 gennaio 2024 forse non entrerà nei libri di storia ma è un giorno che segna un ulteriore accelerazione in questa escalation di guerra che nessuno sa dove porterà.

Una giornata drammatica

Cercando di mettere ordine in una giornata in cui in quel pezzo di mondo ha vissuto momenti davvero drammatici, non si può non cominciare da quanto sta accadendo nel nord della Siria. Con droni e attacchi aerei sono state colpite le poche centrali elettriche in funzione. Si contano almeno sei incursioni dell’aviazione turca a Tirbespiye, Rimelen, Deriq e Kobane. Obiettivo colpire i depositi di carburante. In Rojava, dove i curdi e Sdf hanno resistito e sconfitto l’Isis, Erdogan continua a bombardare rendendo impossibile la vita a milioni di civili. Gran parte delle città sono senza elettricità e gas. Tra queste Amude e Kobane, città simbolo della resistenza alle brutalità del Califfato. Oggi però sembra che ne siano tutti dimenticati ed Erdogan sono anni che ne approfitta non allentando la presa sui curdi. Anche oggi ci sono stati morti e feriti. Ci sono immagini inequivocabili, girate proprio a Kobane, di soccorritori intervenuti per portare aiuto, che sono stati a loro volta colpiti. Erdogan si è più volte candidato a mediatore tra Ucraina e Russia, prende le difese dei palestinesi criticando Israele ma non smette di perseguitare i curdi.

Mentre la Turchia bombardava il nord della Siria a sud della penisola arabica gli Houti dallo Yemen sferravano il quotidiano attacco alle navi nel Mar Rosso meridionale. Il primo, alle 14 ora di Sanaa, non ha avuto esito. Il secondo, due ore dopo, ha danneggiato leggermente il mercantile senza causare feriti tra gli uomini dell’equipaggio. Se nell’attacco di qualche ora prima di quello sferrato alla MV Gibraltar, così si chiama la nave, il missile balistico antinave non raggiunge mai il mare schiantandosi a terra, il secondo ha lambito il bersaglio tanto da scatenare la risposta immediata di caccia britannici e Usa che hanno colpito diverse postazioni dei guerriglieri.

L'assedio di Gaza continua

In uno scenario già drammatico, con l’assedio di Gaza in atto da parte delle forze israeliane, le tensioni con Hezbollah in Libano sono lievitate ulteriormente dopo che con un drone, a inizio gennaio, Israele, ha ucciso il vice leader di Hamas, Saleh al Arouri, e altre cinque persone, colpendo una palazzina alla periferia di Beirut, rischia di aprirsi un nuovo fronte, quello iracheno. In serata diverse esplosioni sono state segnalate vicino al consolato americano a Erbil, in Iraq, notizia riportata immediatamente da Reuters e ABC News. "Nessuna struttura statunitense è stata colpita. Non stiamo registrando danni alle infrastrutture o feriti in questo momento", ha detto un funzionario americano ad ABC News. Ci sarebbero comunque sei morti e almeno quattro feriti.

"Questi attacchi rappresentano una chiara violazione della sovranità irachena", fanno sapere dal Consiglio di Sicurezza della Regione del Kurdistan. Per gli iraniani questa è una risposta agli attacchi terroristici a Kerman e Rask del mese scorso, che però sono stati rivendicati da Al Qaeda. Oltre 100 morti tra la folla che ricordava il generale pasdaran Soleimani. Nonostante le rivendicazioni di Isis, il Governo iraniano non ha mai dato credito a questa versione anche se proprio oggi ha attaccato sul confine sud di Siria e Iraq dove si nascondono affiliati a Isis. Ma il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie iraniane (IRGC) si è subito assunto la responsabilità anche degli

attacchi a Erbil, affermando che stava prendendo di mira con missili balistici i "quartier generali delle spie» e «raduni terroristici anti-iraniani in alcune parti della regione". L'IRGC ha utilizzato droni kamikaze Shahed-136 per attaccare Erbil nella regione del Kurdistan, nonché missili balistici. Tra le vittime anche un facoltoso uomo d’affari che secondo gli iraniani era un uomo molto vicino al Mossad.