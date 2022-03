Turista italiano muore attaccato da uno squalo

Dramma davanti alla spiaggia nell'isola colombiana di San Andreas, un "paradiso" nei Caraibi, dove un turista italiano è morto per l'attacco di uno squalo. L'uomo, originario di Roseto Degli Abruzzi (Teramo) stava nuotando nei pressi di una scogliera poco frequentata dai bagnanti quando è stato improvvisamente attaccato dall'animale. Ricoverato in ospedale, il 56enne è morto poco dopo per dissanguamento, a causa della profonda ferita a una gamba.

I soccorsi sono stati rapidi. Alcune persone, richiamate dalle urla, sono accorse riuscendo a recuperarlo dopo che, a fatica, aveva raggiunto gli scogli. Il luogo della tragedia è nell'area vicina a Pox Hole, noto come la Piscinita.

L'Ente per lo Sviluppo sostenibile dell'Arcipelago di San Andrés (Coralina), in una nota, spiega che, dopo avere appreso l'accaduto attraverso i social network, ha "disposto immediatamente una operazione congiunta con la Marina militare, la Guardia costiera, la polizia nazionale e il ministero dell'Agricoltura e della Pesca". Ricorda che "grazie a 14 anni di totale protezione dell'ambiente marino della zona, la popolazione di squali è cresciuta fino a diventare, secondo recenti ricerche scientifiche, la seconda per importanza del mondo".

"In base ai video che circolano sui social - si dice poi - è stato possibile identificare che nella zona dell'incidente mortale si trovavano due grandi squali tigre (Galeocerdo cuvier), la cui identificazione è stata confermata da esperti a livello nazionale". L'ente ha poi sottolineato di avere appreso che "a quanto pare un residente del settore aveva avvertito della presenza di squali in acqua e ha raccomandato di non immergersi, ma non è stato ascoltato".

Il Segretariato per il turismo di San Andrés ha comunicato ai media alcune generalità della vittima italiana, omettendo il cognome, confondendolo erroneamente o a proposito con la città di origine, Roseto degli Abruzzi (Teramo).