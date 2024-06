Turista muore folgorato nella vasca idromassaggio del resort, grave la moglie

Vacanza tragica per marito e moglie in Messico. Sono rimasti folgorati nella vasca idromassaggio del resort dove soggiornavano: lui è morto e lei è gravissima. La vittima è Jorge Guillen, 43 anni. In ospedale Lizette Zambrano, 35 anni. Entrambi di El Paso, stavano trascorrendo qualche giorno in una struttura a Sonora, nella parte nord-occidentale del Messico.

I soccorsi sono stati inutili per l'uomo. La Procura generale di giustizia di Sonora ha aperto un'indagine per accertare le responsabilità spiegando che la morte dell'uomo e le ferite subite dalla donna sono state "dovute a una possibile scarica elettrica quando entrambi erano all'interno della vasca idromassaggio".

⚠️ En #PuertoPeñasco #Sonora Pierde la vida un estadounidense y dos más resultan lesionados luego de electrocutarse en la zona de albercas de #SonoraResort.



Primeros reportes indican se trata de una familia estadounidense y los lesionados ya son trasladados vía terrestre por… pic.twitter.com/yDRDZmjpMD — Michelle Rivera (@michelleriveraa) June 12, 2024

Su Gofundme gli amici della coppia hanno avviato una raccolta fondi per aiutare le famiglie. "I nostri migliori amici hanno vissuto un terribile incidente. Jorge aveva un cuore d'oro ed era sempre lì per la famiglia e gli amici. Chiediamo il vostro aiuto per riportarlo a casa e aiutare con le spese mediche per lei".