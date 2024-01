Il turista che trova un diamante da 7,46 carati mentre visita un parco nazionale: "Ma non voglio venderlo"

Una scoperta fortunata ha cambiato la vita di un turista francese in visita negli Stati Uniti. Julien Navas, questo il nome del visitatore, grazie a una deviazione potrebbe potenzialmente diventare un milionario: questo il valore del diamante da 7,46 carati trovato fortuitamente nel Crater of Diamonds State Park, che si trova nella contea di Pike, in Arkansas.

Come si legge sul sito del parco, "il Crater of Diamonds State Park dell'Arkansas è uno dei pochi siti di produzione di diamanti al mondo in cui il pubblico può cercare i diamanti nella loro fonte vulcanica originale. La politica qui è finders, keepers", per cui chiunque riesca ad imbattersi in un diamante ne diventa il proprietario.

La fortuna nella pioggia

Come riporta La Vanguardia, Navas aveva organizzato un viaggio in Florida per assistere alla partenza del razzo Vulcan Centaur, essendo un grande appassionato di spazio. Dopo il decollo, l'uomo ha deciso di visitare il Crater of Diamonds State Park portando con sé un kit basilare per la ricerca di oro e diamanti. Non si aspettava di trovare nulla e la ricerca era perlopiù uno svago, ma improvvisamente lo strumento ha preso a suonare, rivelando, coperto dalla sabbia, un diamante marrone circolare del peso di 7,46 carati.

L'Arkansas State Parks ha emesso un comunicato nel quale conferma la scoperta. Citato nella nota, il turista parigino ha spiegato che tutto ciò a cui riusciva a pensare era "dire alla sua fidanzata cosa aveva trovato". La pietra - si legge - è marrone cioccolato intenso e arrotondata come una biglia, con dimensioni simil a quelle di una caramella gommosa.

Navas ha deciso di chiamare il diamante Carine in onore della fidanzata, e prevede di dividere la pietra in due diamanti, uno da regalare alla sua futura sposa e l'altro per sua figlia.

Secondo il comunicato stampa, il diamante Carine è l'ottavo più grande mai trovato nel "Cratere dei Diamanti" da quando è diventato un parco statale nel 1972. I diamanti presenti in quest'area si sono formati centinaia di milioni di anni fa, a una profondità di 60-100 miglia nel terreno. Come viene riportato sul sito del parco, circa 100 milioni di anni fa c'è stata un'eruzione vulcanica che ha portato i diamanti in superficie.

Per Navas, la fortuna è stata la pioggia. Come ha spiegato il sovrintendente del parco Waymon Cox, citato dalla Cnn, "quando la pioggia cade sul campo, lava via lo sporco e scopre rocce pesanti, minerali e diamanti vicino alla superficie". Poche ore prima l'avvento di Navas, sul parco era caduto circa un centimetro di pioggia.