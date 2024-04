Troppi turisti a fare foto del panorama, la città costruisce un muro per farli andare via

Solitamente per una città un grande afflusso di turisti è una cosa positiva, che fa bene all'orgoglio del posto e anche alla sua economia. Ma alcune volte i visitatori sono così tanti che causano più un fastidio che un beneficio. È quello che hanno pensato le autorità della città giapponese di Fujikawaguchiko che, esasperati per il numero di persone che si recavano in un punto panoramico a fare foto al monte Fuji, hanno addirittura deciso di costruire una barriera per ostacolare la vista, togliendo così loro ogni ragione per andarci.

La costruzione del muro, alto 2,5 metri e lungo 20, comincerà la prossima settimana. "È deplorevole doverlo fare a causa di alcuni turisti che non rispettano le regole", lasciando rifiuti e ignorando le norme del traffico, ha dichiarato all'Agence France-Presse un funzionario della città. Si tratta dell'ultima azione diretta in Giappone contro l'eccesso di turismo, dopo che quest'anno i residenti del quartiere delle geishe di Kyoto hanno vietato ai visitatori di entrare in piccoli vicoli privati. Un numero record di turisti stranieri si sta recando in Giappone dalla fine della pandemia, con il numero di visitatori mensili che ha superato i 3 milioni a marzo per la prima volta.

Il Monte Fuji, la montagna più alta del Paese, può essere fotografato da molti punti della città turistica di Fujikawaguchiko. Ma un punto di osservazione è particolarmente popolare perché il maestoso vulcano appare dietro un minimarket Lawson, onnipresente in Giappone, ed è quindi ritenuto un po' un altro simbolo del Paese. A causa di questa accoppiata "sui social media si è diffusa la reputazione che questo punto sia molto giapponese, il che lo rende un luogo popolare per le foto", ha detto il funzionario. Inizialmente si era pensato di mettere segnali, ma sono stati ignorati, così come i richiami degli addetti alla sicurezza. Da qui la decisione di ricorrere alla barriera.