Il mistero dei tre turisti scomparsi e ritrovati morti

Giallo in Messico, dove sono stati ritrovati i corpi senza vita dei tre turisti, due australiano e uno statunitense, che erano scomparsi lo scorso 29 aprile nello Stato messicano di Bassa California. Come annunciato dalla procura generale, i corpi dei tre ragazzi sono stati identificati dai familiari: si tratta di Jack Carter Rhoad, 30 anni, e dei due fratelli Jake e Callum Robinson, di 30 e 33 anni, di origini australiane. I tre surfisti si erano accampati vicino al comune di Ensenada, poi sono spariti del nulla, fino al ritrovamento dei tre cadaveri. Una delle piste seguite dagli investigatori è quella di un tentativo di furto del loro pick-up, apparentemente finito male.

Trovati morti i turisti scomparsi in Messico

I loro corpi sono stati trovati in un pozzo profondo quattro metri, situato in un luogo isolato, a circa 6 km dalla città di Santo Tomás. Nelle vicinanze sono state ritrovate le loro tende abbandonate, un camioncino bruciato e uno dei loro smartphone danneggiato. Nello stesso pozzo la polizia ha rinvenuto anche un quarto cadavere, che secondo gli investigatori non sarebbe collegato al caso dei tre turisti.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, i tre turisti avrebbero cercato di evitare il furto del loro puck-up: i rapinatori erano interessati agli pnemuatici dell'auto e, vista l'opposizione dei tre amici, hanno deciso di aprire il fuoco. La polizia ha arrestato due uomini e una donna di 23 anni che sarebbero coinvolti nel triplice delitto, ma al momento non sono state fornite ulteriori informazioni a riguardo. La donna era in possesso, tra l'altro, del cellulare appartenuto a uno dei fratelli australiani.

La zona di Ensenada, situata a circa 120 km dal confine tra Stati Uniti e Messico, è famosa per le sue condizioni ottimali per il surf e attira ogni anno migliaia di turisti dalla California. Come raccontato da Deborah e Martin Robinson, genitori dei fratelli Callum, la loro famiglia vive negli Stati Uniti e i due giovani inseguivano il sogno di diventare giocatori professionosti di lacrosse. Per Jake invece era il "viaggio della vita", un ultimo periodo di spensieratezza prima di iniziare una nuova vita come medico nella città di Victoria.