Bloccati dalla neve, turisti muoiono intrappolati nelle loro auto

Migliaia di veicoli sono rimasti bloccati dalla neve nella zona di Murree, località turistica sulle montagne a nord di Islamabad, in Pakistan, dove si ritiene che tra i 16 e i 19 turisti siano deceduti intrappolati nelle loro auto. Il tragico bilancio però potrebbe essere solo provvisorio e destinato ad aumentare. Lo ha reso noto il ministro degli Interni Sheikh Rasheed Ahmad in un video messaggio, secondo il quale i morti potrebbero di più.

Secondo la polizia locale, citata dall'agenzia di stampa Afp, più di 100mila auto si sarebbero dirette a Murre nei giorni scorsi per assistere alle nevicate insolitamente abbondanti e questo avrebbe causato un enorme ingorgo sulle strade che portano dentro e fuori la città.

Le autorità hanno intanto chiuso la strada verso Murree, tranne che per i veicoli che portano soccorsi alle persone bloccate. In campo le guardie di frontiera, l'esercito e i Rangers.

Murree Snowfall Update:

??23,000+ vehicles rescued and evacuated last night.

??Heavy snowfall has started again.

??Army platoons, Rangers and FC teams are also reaching on ground.

??16-19 deaths have been reported.

??Evacuation process continues: pic.twitter.com/QlEle1MeH0