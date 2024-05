I turisti russi non potranno più entrare in Norvegia

Niente più turisti russi in Norvegia dal 29 maggio. Il governo di Oslo ha deciso di chiudere i suoi confini ai turisti della Russia, impedendone l'ingresso nel Paese e di fatto bloccando l'ultimo accesso diretto allo spazio Schengen. La Norvegia, membro della Nato ma non dell'Ue, ha smesso di rilasciare la maggior parte dei visti turistici ai russi nella primavera del 2022, dopo che Mosca ha invaso l'Ucraina. "Il governo norvegese sta introducendo ulteriori restrizioni all'ingresso in Norvegia per i cittadini russi che arrivano nel paese per motivi turistici. Le nuove regole entreranno in vigore il 29 maggio", si legge nel comunicato pubblicato sul sito Internet del governo norvegese. Ora solo i cittadini russi con bisogni molto speciali potranno entrare in Norvegia.

Un permesso eccezionale può essere concesso, ad esempio, per viaggi verso familiari stretti che vivono in Norvegia. Ma a chi viene applicata questa misura? La restrizione cade anche sui cittadini russi che sono nel Paese del Nord Europa dopo aver ricevuto un visto rilasciato dalla Norvegia o da un altro paese Schengen prima della primavera del 2022.

Mosca non ha accolto positivamente la decisione del governo di Oslo. Stando alle parole della portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, la misura è un atto "ostile" e "discriminatorio" e per questo non mancherà una risposta della Federazione russa. "Il nuovo passo ostile di Oslo nei confronti dei cittadini russi è di natura apertamente discriminatoria", ha osservato Zakharova, secondo cui la decisione di Oslo "è finalizzata alla distruzione definitiva di ogni legame tra i popoli della Russia e della Norvegia".