Perché Twitter ha fatto causa ad Elon Musk

Twitter ha deciso di fare causa ad Elon Musk, il patron di Tesla che la scorsa settimana ha annunciato il suo dietrofront nell'accordo per l'acquisizione del social network. Da mesi Musk minacciava di far saltare tutto, fino a venerdì scorso, quando il magnate ha comunicato che stava "risolvendo" l'accordo perché Twitter non gli aveva fornito informazioni sufficienti su spam e bot. Da qui la mossa del social che avrebbe intentato la causa per costringere il miliardario a mantenere la sua promessa di acquistare la società, primo passo legale in quello che dovrebbe essere uno dei processi aziendali di più alto profilo nella storia recente. Ora il giudice di un tribunale specializzato in affari nel Delaware deve determinare se l'uomo più ricco del mondo può uscire dall'accordo da 44 miliardi di dollari, nonostante un contratto lo vincoli a completare l'acquisizione.

La rinuncia di Elon Musk

Il passo indietro di Elon Musk si è concretizzato nei giorni scorsi, quando gli avvocati del Ceo di Tesla e SpaceX hanno notificato alla Sec, la società che controlla la borsa Usa, l'intenzione del miliardario di ritirare l'offerta per l'acquisizione pianificata del colosso dei social media. Alla base della decisione ci sono quelle che il patron di Tesla definisce "informazioni insufficienti" relative al numero di account falsi presenti sul social. Musk ha annunciato le sue intenzioni di porre fine all'accordo da 44 miliardi di dollari in una lettera inviata da un legale per suo conto al chief legal officer di Twitter. Nella missiva l'avvocato Mike Ringler ha accusato Twitter di non aver "rispettato i suoi obblighi contrattuali" non fornendo i dati necessari per verificare i numeri degli account falsi. Musk nelle scorse settimane aveva pubblicamente messo in dubbio le cifre fornite dalla piattaforma, ma gli analisti avevano letto la mossa come un tentativo di far abbassare il valore delle azioni di Twitter. All'annuncio del ritiro dell'offerta queste hanno perso circa il 6%.

La replica di Twitter

La furente risposta del social non si è fatta attendere. L'azienda è pronta ad andare per vie legali pure di far rispettare l'accordo, che tra l'altro prevede una penale da un miliardo di dollari in caso di risoluzione. Twitter ha accusato Musk di aver violato l'accordo "perché quello firmato non soddisfa più i suoi interessi personali". Twitter ha intentato la causa presso la Corte della Cancelleria del Delaware, che spesso si occupa di gestire le controversie commerciali tra aziende. Sebbene la società abbia affermato di aver collaborato nel fornire i dati del bot spam da lui richiesti, la causa suggerisce che c'era la preoccupazione che la divulgazione di troppe "informazioni altamente sensibili" potesse esporre Twitter a danni alla concorrenza se condivisi.

"Un danno irreparabile"

Il braccio di ferro tra le parti si preannuncia serrato. Musk accusa il social di aver fornito informazioni false e ingannevoli sulla propria attività, mentre Twitter punta il dito sul comportamento del Ceo di Tesla: "Ha operato in malafede, ha agito contro questo accordo da quando il mercato ha iniziato a girare e ha violato ripetutamente l'accordo di fusione nel processo. Ha affermato di sospendere l'accordo in attesa del soddisfacimento di condizioni immaginarie, ha violato i suoi obblighi di impegno finanziario nel processo, ha violato i suoi obblighi di trattare le richieste di consenso in modo ragionevole e di fornire informazioni sullo stato del finanziamento, ha violato la sua non denigrazione obbligo, informazioni riservate utilizzate in modo improprio e altrimenti mancato utilizzo degli sforzi necessari per consumare l'acquisizione". Per Twitter, conclude l'azienda in una nota "si tratta di un danno irreparabile".