Ubriachi al volante per mostrare i rischi della guida in stato di ebbrezza

Cosa succede quando ci mettiamo ubriachi al volante? Come cambia il nostro approccio alla guida? Per sensibilizzare gli automobilisti sui pericoli della guida in stato di ebbrezza, la polizia e gli istruttori giapponesi hanno deciso di adottare una strategia poco ortodossa, con la speranza di ridurre le vittime della strada legate all'eccessivo consumo di bevande alcoliche. In che modo? Permettendo ai conducenti di bere alcol prima di affrontare in auto un percorso composto da diverse prove.

A lanciare la campagna è stata la scuola guida di Chikushino, nella città di Fukuoka, situata nel Giappone sud-occidentale: l'idea consiste nell'offrire agli automobilisti un'esperienza di guida in stato di ebbrezza controllata, un modo per convincere i guidatori "troppo sicuri" a non mettersi al volante dopo aver bevuto.

L'iniziativa arriva in occasione del 17esimo anniversario della morte di tre bambini di Fukuoka, due maschi di tre e quattro anni e la loro sorellina di un anno, deceduti dopo che l'auto su cui viaggiava la loro famiglia è stata investita da un dipendente del comune che guidava sotto l'effetto dell'alcol. Come spiega il Guardian, di recente due giornalisti del Mainichi Shimbun hanno preso parte all'esperimento: uno ha guidato ubriaco, l'altro ha osservato la situazione da sobrio seduto nel lato passeggero.

I conducenti devono affrontare, prima da sobri, tre tratti di strada; uno slalom, una curva a S e una serie di curve strette. Hyelim Ha, il giornalista protagonista dell'esperimento, si è poi messo al volante dopo aver consumato una lattina di birra da 350 ml, una tazza di vino Umeshu e di liquore Shochu, entrambi mescolati con acqua, nel giro di un'ora. Il giornalista, che al test dell'etilometro è risultato con un tasso alcolemico doppio rispetto alla soglia consentita in Giappone (0,15 mg), aveva il battito cardiaco accelerato e le mani fredde, ma nonostante questo ha affermato di sentirsi in grado di guidare.

Una fiducia mal riposta, come testimoniato dal collega rimasto sobrio, Rokuhei Sato, l'auto con alla guida il giornalista ubriaco accelerava e rallentava ripetutamente e senza motivo, senza seguire una traiettoria corretta, neanche lungo il tratto di rettilineo. Hyelim Ha è riuscito a superare il primo tratto di slalom, prima di essere fermato all'inizio della curva a S dal vice preside della scuola, Shojiro Kubota. Il motivo? L'automobilista è entrato nella curva a una velocità maggiore rispetto a quella consentita, finendo per invadere la corsia opposta. Un errore che, se commesso in una strada pubblica, avrebbe potuto causare un terribile incidente stradale.

"Anche se l'alcol compromette le capacità necessarie alle persone per guidare - ha spiegato al quotidiano giapponese Shojiro Kubota. - come ad esempio la capacità cognitiva, il giudizio e l'abilità di manovra del veicolo, il conducente pensa di guidare in modo sicuro ed è proprio questo il pericolo della guida in stato di ebbrezza"

Secondo la polizia giapponese, molti automobilisti che guidano in stato di ebbrezza senza incidente sviluppano un senso di "invincibilità" che li spinge a ripetere gli stessi comportamenti pericolosi. Secondo i dati citati dai quotidiani locali, la probabilità di morire in un incidente stradale è sette volte maggiore se uno dei conducenti è al volante sotto l'effetto degli alcolici.

