Uccello entra nel motore: aereo militare precipita

Tutta colpa di un volatile: è stato un uccello entrato nel sistema dei motori a causare la caduta di un aereo militare Sukhoi 30 Mk2 dell'aeronautica venezuelana. Lo sostiene il Ministero dell'Interno e della Giustizia del Paese sudamericano.

Nell'incidente aereo ha perso la vita il colonnello Paulino José Sabino, mentre il tenente colonnello Sergio Luis Hernandez Gomez si è salvato: ferito, è ricoverato in ospedale. I militari avevano lasciato il velivolo con i seggiolini eiettabili, ma Sabino ha perso la vita nella fase di impatto a terra.

Le autorità venezuelane incaricate delle indagini hanno escluso errori umani o difetti meccanici dell'apparecchio e hanno indicato nell'entrata accidentale di un uccello nel motore la sola causa dell'incidente.

L'aereo è precipitato vicino alla capitale Caracas, mentre si esercitava per la parata del prossimo 5 luglio, Giornata dell'Indipendenza nazionale. Il presidente venezuelano, Nicolas Maduro, in un messaggio su Twitter ha informato che una indagine dettagliata è in corso.

Continua a leggere su Today.it...