Uccide la cuginetta di 8 anni a casa della nonna: tutto ripreso da una telecamera

Una ragazzina di 12 anni avrebbe ucciso la cuginetta di 8 anni soffocandola nel sonno. È successo nella città di Humboldt, nello stato del Tennessee, negli Stati Uniti. Secondo un parente, prima dell'accaduto avevano litigato per un nuovo iPhone mentre erano in visita a casa della nonna. Quella notte avrebbero dovuto dormire insieme. Dopo il litigio, l'adolescente avrebbe aspettato che la piccola si addormentasse per soffocarla con le lenzuola del letto. La 12enne avrebbe poi ripulito e riposizionato il corpo della vittima in modo da far credere ai familiari che la cugina fosse deceduta per un malore. Adesso è accusata di omicidio di primo grado e manomissione di prove.

L'omicidio risale allo scorso lunedì 15 luglio ed è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza attivate dai genitori per il parental control nella cameretta della bambina. Il pubblico ministero della contea, Frederick Agee, afferma di aver visto le immagini terribili di quel video: mostra la ragazzina più grande mentre usa la biancheria da letto per soffocare la cugina più piccola che dormiva nella cuccetta superiore del letto a castello.

"Considero questo uno degli atti violenti più inquietanti commessi da un adulto o da un minore che il mio ufficio abbia mai perseguito", ha aggiunto il procuratore, spiegando che presenterà una petizione a un giudice per perseguire la ragazza, che compirà 13 anni alla fine di questo mese, in un tribunale per adulti. Questo consentirebbe "una pena più lunga, attraverso l'incarcerazione o la supervisione con le condizioni ordinate dal tribunale".

L'omicidio è infatti di competenza del tribunale per i minori, ma negli Stati Uniti, per i delitti più efferati, si può richiedere di trasmettere il caso alle corti destinate agli adulti, che possono infliggere pene più severe.