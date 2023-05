Uccide il figlio e gli mangia la testa: "Volevo averlo sempre con me"

Una terribile storia di cannibalismo arriva dall'Egitto. Una madre ha ucciso suo figlio e ha mangiato parti del corpo del piccolo dopo averlo cucinato. L'atroce crimine, riportato dai media locali, ha scosso il governatorato di Sharqiya, nel Delta del Nilo.

Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, il piccolo, di cinque anni, è stato soffocato dalla madre; quest'ultima si è avventata su di lui a colpi di machete per poi cucinare parte della sua testa e mangiarla. La donna, 29 anni, è stata arrestata dalla polizia grazie alla denuncia dello zio del bambino, che ha trovato parti del corpo della piccola vittima chiuse in secchi della spazzatura nella loro casa di famiglia, nel villaggio di Abu Shalabi. La madre credeva che mangiando parti del corpo di suo figlio, il piccolo sarebbe tornato nel suo grembo.

La donna, che soffre di una malattia mentale, ha anche dichiarato di non aver avuto intenzione di uccidere il figlio. Durante l'interrogatorio, la donna sarebbe rimasta impassibile, per poi spiegare che la sua intenzione era di vendicarsi dell'ex marito: "Volevo vendicarmi di suo padre ed essere libera. Suo padre continua a venire a casa e cerca di portarmelo via tutto". La 29enne si è separata dal marito tre anni fa e viveva da sola con il figlio.