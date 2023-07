Spara e uccide l'uomo che gli ha appena rubato l'auto: "Legittima difesa"

Un furto d'auto. Colpi d'arma da fuoco. Un morto e due feriti. Il bilancio al South Park Mall nel South Side di San Antonio, in Texas, è pesante. Un parcheggio texano in un tranquillo giorno d'estate si è trasformato in un inferno: un uomo ha rintracciato il suo veicolo rubato in un vicino centro commerciale, e ha sparato e ucciso il presunto ladro, dopo che quest'ultimo aveva anch'egli estratto una pistola e sparato.

Spara e uccide il ladro della sua auto

I fatti. Un uomo e un amico erano andati a fare compere al frequentato centro commerciale e, usciti di lì intorno alle 13, hanno scoperto che il camioncino Ford era scomparso. I due hanno rintracciato poco dopo il veicolo in un altro parcheggio della zona commerciale (non è chiaro come abbiano fatto) per trovare due persone (un uomo e una donna) dentro al veicolo, come ha poi confermato il capo della polizia di San Antonio William McManus in una conferenza stampa.

La situazione è diventata incandescente. Il proprietario del veicolo ha tirato fuori una pistola e ha tenuto sotto tiro i sospetti: ha ordinato all'uomo alla guida di uscire e sedersi accanto a uno dei pneumatici mentre aspettavano la polizia. A quel punto il presunto ladro, che era anch'egli armato, avrebbe estratto una pistola e ha sparato. Il proprietario ha risposto al fuoco e ha colpito entrambi i sospetti. La dinamica di quei concitati secondi andrà chiarita. Il sospetto ladro è stato dichiarato morto sul posto. Il proprietario e la passeggera che era in compagnia della vittima sono stati trasportati in un ospedale locale, dove sono stati giudicati rispettivamente in condizioni stabili e critiche.

Le indagini sono solo all'inizio, ci sono vari aspetti da accertare ma per la polizia siamo davanti a un caso di legittima difesa: "Avremmo preferito che avesse chiamato la polizia prima di affrontare il ladro, ma ha fatto quello che sentiva di dover fare", ha detto McManus. Il fratello della vittima affida invece frasi di ben altro tenore ai media locali: "Il tizio che ha sparato è un vigilante, non un eroe. Un veicolo non vale la pena di togliere la vita a qualcuno, non mi interessa che tipo di macchina sia. Non sei tu la legge - ha aggiunto - Per mia madre e la mia famiglia ora è solo sofferenza".

Usa e armi da fuoco: stragi quotidiane

Più di 4 statunitensi su 10 vivono in una famiglia che possiede almeno un'arma da fuoco. C'è poi una sproporzione incredibile tra numero di abitanti e armi: negli Usa circolano almeno 393 milioni di armi per 330 milioni di abitanti. Da decenni tutti i tentativi "veri" di modificare le leggi sul libero possesso delle armi vengono stoppati sul nascere o poco dopo, anche, se non soprattutto, grazie al potere della lobby armiera nell'attività legislativa e per l'intransigenza della destra repubblicana. Nel solo 2023, 10.901 persone sono state uccise a colpi d'arma da fuoco negli States (dati aggiornati al 28 luglio). Una mattanza. Quotidiana.