"Ti hanno truffato": esce dal ristorante e uccide il parcheggiatore, poi torna a cena

Scopre che il finto parcheggiatore lo ha truffato, esce dal ristorante e lo uccide con un colpo di pistola. Poi torna dentro e prosegue il suo appuntamento galante come se nulla fosse. L’omicidio costato la vita a Elliot Nix, 46 anni, è avvenuto lo scorso 11 aprile nei pressi di un'hamburgheria di Houston, in Texas. A fare fuoco sarebbe stato un 29enne arrestato nei giorni scorsi dalla polizia a Corpus Christi, una città sempre in Texas dove l'uomo viveva e lavorava come gruista.

Una vicenda surreale. Secondo quanto ricostruito il 29enne e la donna con cui aveva un appuntamento, avrebbero parcheggiato le loro auto di fronte al locale, quando un finto parcheggiatore si è avvicinato per chiedere loro una sorta di cauzione, di 20 euro a testa, che gli sarebbe stata restituita una volta tornati indietro con la ricevuta del ristorante. L'uomo avrebbe pagato cambiando i soldi in un negozio vicino.

Una volta nel ristorante ha però saputo da un dipendente che quell’uomo non era affatto il parcheggiatore del locale. E che quindi era stato appena truffato. A quel punto il 29enne è uscito dall'hamburgheria, ha preso una pistola dalla sua Cadillac bianca e ha raggiunto il parcheggiatore abusivo sparandogli un solo colpo alla schiena. Questa almeno è la ricostruzione degli investigatori riportata dai media americani. Un testimone avrebbe inoltre visto il presunto assassino "tornare con nonchalance alla sua macchina con la pistola in mano". Il 29enne è poi rientrato nel locale. Secondo la polizia lui e la donna con cui si trovava sono andati via poco dopo perché il 29enne sembrava "sentirsi a disagio".

La donna con cui il presunto autore del delitto aveva un appuntamento si è detta "scioccata nel vedere una sua foto al telegiornale e nel sentire che era una persona interessata" nelle indagini, ha detto al Washington Post il suo avvocato, Rick DeToto. "Stava semplicemente cenando con l'imputato e non era a conoscenza della sparatoria", ha fatto sapere il legale, aggiungendo che la donna non sarà accusata in relazione alla sparatoria ed è stata "devastata" nell'apprendere della morte di Nix.