Stati Uniti

/ Stati Uniti d'America

Uccide un 12enne alla stazione di servizio, poi si toglie la vita

La tragedia nel minimarket di un distributore di benzina a Dania Beach, in Florida (Stati Uniti): dopo aver aperto il fuoco contro un veicolo, un uomo è entrato in un locale e ha ucciso il ragazzino, per poi rivolgere l'arma contro se stesso