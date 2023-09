Prova a simulare la propria morte e uccide la sua sosia: ora è accusata di omicidio

Aveva un disperato bisogno di cambiare vita e così ha pensato di inscenare la sua morte, uccidendo qualcuno che le somigliasse. La ricerca della sosia perfetta è durata settimane, fin quando Sharaban K, un'estetista di 23 anni di Monaco di Baviera, ha trovato chi poteva fare al caso suo: Khadidja O, una blogger di origini algerine. Stessa età, stessi capelli lunghi neri, stessa carnagione olivastra e stesso tipo di trucco sugli occhi. Il piano è però stato scoperto dalla polizia, prima che si concretizzasse.

La trappola su Instagram e l'omicidio

La prima fase del piano è iniziata su Instagram: Sharaban ha scritto a numerose donne che le somigliavano, attirandole con delle scuse per organizzare un incontro, fino a trovare il bersaglio perfetto: la blogger di origini algerine. Secondo la polizia bavarese, la donna avrebbe contattato sui social la vittima per proporle di partecipare a un video musicale di una rapper tedesca. Ma la blogger, sospettando una truffa, aveva deciso di chiedere direttamente alla cantante che ha smentito tutto. Ma Sharaban non si è arresa.

Tramite un altro account Sharaban era riuscita ad avvicinare nuovamente la blogger, con la promessa di un trattamento gratuito nel suo studio. Il corpo della donna è stato ritrovato abbandonato in una Mercedes nei pressi della città di Ingolstadt, nel sud della Germania. L'estetista, insieme a un suo complice, un 24enne kosovaro, è accusa di aver prelevato di forza la ragazza per portarla in un bosco e ucciderla con 56 coltellate.

Lo scambio delle identità e la scoperta degli investigatori

Inizialmente, il piano ha funzionato: la vittima è stata identificata con il nome di "Sharaban K", anche dopo il riconoscimento ufficiale da parte dei familiari, ingannati dalla "messa in scena". Il giorno dopo, un rapporto dell'autopsia aveva fatto però sorgere i primi dubbi a causa di alcuni tatuaggi non del tutto riconoscibili. Da qui sono partite le indagini degli inquirenti: in realtà quel corpo sfigurato era quello di un'altra donna, molto simile all'estetista, che ora si trova sotto processo con accuse pesanti: secondo Veronika Grieser dell'ufficio del procuratore statale di Ingolstadt, la donna "sarebbe scomparsa e avrebbe finto la propria morte, al fine di iniziare una nuova vita".

Ma non c'è solo l'accusa di omicidio: il processo si basa sulle dichiarazioni di 190 testimoni, oltre alle tracce di Dna e alle chat ritrovate del telefono di Sharaban, che ora rischia l'ergastolo, anche per un'altra accusa: incitamento all'omicidio. Sembrerebbe infatti che avesse offerto 10mila euro a un uomo per uccidere il fratello di suo marito.

