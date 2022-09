Ragazza uccide il suo (presunto) stupratore e viene condannata

Un'adolescente statunitense, Pieper Lewis, è stata condannata a cinque anni di libertà vigilata (con l'obbligo di indossare un dispositivo di localiccazione Gps) per aver ucciso il suo presunto stupratore, il 37enne Zachary Brooks, colpendolo con 30 coltellate. Se dovesse violare la pena disposta dal giudice, la giovane rischierebbe fino a 20 anni di prigione.

L'omicido si è consumato a Des Moines, capitale dello Iowa, e risale al giugno del 2020: la giovane, allora 15enne, era scappata di casa per fuggire da una madre violenta e venne ospitata da un ragazzo di 28 anni che sulle prime si era dimostrato generoso, ma a quanto sembra l'aveva poi costretta a prostituirsi. In un'occasione la ragazza sarebbe stata portata proprio a casa di Brooks che l'avrebbe fatta bere e drogata per poi abusare di lei.

Qualche tempo dopo Pieper è stata portata di nuovo dal 37enne che avrebbe abusato ancora una volta di lei. Quando si è risvegliata, accorgendosi di essere stata violentata di nuovo, ha preso un coltello pugnalando a morte il suo aggressore. La giovane ha ammesso le sue responabilità: "Ho preso la vita di una persona", ha detto davanti al giudice poco prima della sentenza. "Quel giorno non non era mia intenzione uscire di casa per uccidere qualcuno", ma "nella mia mente sentivo di non essere al sicuro e di essere in pericolo". "Ciò non toglie - ha aggiunto - che sia stato commesso un reato". Secondo l'accusa però la ragazza avrebbe accoltellato Brooks mentre quest'ultimo stava dormendo. E dunque non poteva rappresentare per lei un pericolo.

Il giudice non ha avuto dubbi. Pieper Lewis è stata condannata per omicidio colposo e lesioni intenzionali, reati punibili con un massimo di 10 anni di carcere. Il tribunale ha anche stabilito che la giovane afroamericana dovrà risarcire la famiglia della vittima con 150mila dollari.