Uccide tre bambini (due erano figli suoi), un altro uomo e si suicida

Stragi quotidiane negli Usa delle armi facili. Tre gravi fatti di sangue nel giro di poche ore. La scorsa settimana è stata annunciata una mini-stretta di Biden sulle armi, poco incisiva rispetto alla diffusione della violenza.

Uccide tre bambini, un altro uomo e si suicida

Pesantissimo il bilancio di quanto avvenuto nella Carolina del Sud. Qui un ex militare ha ucciso a colpi d'arma da fuoco tre bambini (due erano figli suoi) e anche un uomo che era in casa dell'ex moglie, per poi suicidarsi. La tragedia è avvenuta nell'area di Sumter.

L'omicida si chiamava Charles Slacks Jr., 42 anni. Era divorziato ma aveva ancora le chiavi per entrare in casa dell'ex moglie. E' quello che ha fatto il 21 marzo a tarda sera, secondo quanto riferito dal capo della polizia di Sumter, Russell Roark, in una conferenza stampa.

Ha trovato la sua ex moglie nel cortile sul retro mentre parlava con un collega di 38 anni, un militare. Ha esploso alcuni colpi, uccidendo l'altro uomo. Mentre la ex cercava di fermarlo, è entrato in casa e ha sparato ai bambini, di 5, 6 e 11 anni, nei loro letti, senza lasciare loro scampo. Poi si è ucciso. Due dei bimbi erano figli suoi. L'ex moglie di Slacks è l'unica sopravvissuta al massacro.

Due sedicenni uccisi a Durham

La polizia di Durham, in North Carolina, vuole far luce su una sparatoria avvenuta nei pressi di una scuola media. Due ragazzi di 16 anni sono rimasti uccisi e uno è stato ferito. A riferire quanto avvenuto è stato il ragazzo ferito, trasportato in ospedale dai genitori prima dell'arrivo della polizia. Gli agenti hanno ritrovato i corpi delle vittime stamane all'alba. Il giovane ferito non è in pericolo di vita.

Studente spara in una scuola di Denver: 2 feriti

A Denver, in Colorado, uno studente ha sparato in una scuola superiore e ha ferito almeno due membri dello staff dell'istituto. L'aggressore è ricercato ed è armato, secondo quanto riferiscono i media locali.

In meno di 3 mesi nel 2023 sono morte negli Usa oltre 9.300 persone per ferite d'arma da fuoco. Più di 4 statunitensi su 10 vivono in una famiglia che possiede almeno un'arma da fuoco. Ci sono inoltre circa 393,3 milioni di armi per 330 milioni di abitanti.

Tanti tentativi di modificare le leggi sul libero possesso delle armi sono stati per decenni e decenni stoppati sul nascere, anche, se non soprattutto, grazie al potere della lobby armiera nell'attività legislativa e per l'intransigenza della destra repubblicana. L'anno scorso il presidente Joe Biden ha firmato una legge sulle armi, "la più significativa negli ultimi 30 anni" e la prima, dopo molti anni, a intervenire in materia. Prevede, tra l'altro, finanziamenti per gli Stati che si impegneranno a ridurre la possibilità che le armi finiscano nelle mani di individui considerati un pericolo per se stessi o per gli altri e porrà fine alla cosiddetta "scappatoia del fidanzato", bloccando la vendita di pistole a chi è accusato di violenza domestica anche contro i partner non sposati. Ma il provvedimento non interviene sulla vendita di fucili di assalto né su quella dei caricatori ad alta capacità. Le stragi con armi da fuoco non si fermano.