Uccide un uomo mentre la violenta: condannata a 6 anni di carcere

Condannata a sei anni di carcere per aver ucciso un uomo che l'ha violentata nel 2021. È questa la pena inflitta a una donna messicana, di 23 anni, che ha commesso il tragico gesto per difendersi dall'aggressione e violenza sessuale del suo aguzzino. Una decisione, si legge sull'Afp, che la sua difesa legale ha definito "discriminatoria" e contro cui presenterà ricorso. Il tribunale dello Stato del Messico ha riconosciuto la violenza subita dalla donna, ma ha anche sostenuto che la 23enne fosse colpevole di omicidio con "uso eccessivo della legittima difesa", aggiungendo che colpire l'uomo alla testa sarebbe stato sufficiente per difendersi. Alla donna è stato inflitto anche una sanzione di 16mila dollari, come risarcimento alla famiglia dell'uomo che l'ha violentata.

Le associazioni femministe, in sostegno alla donna, promettono battaglia. La sentenza sarebbe lo specchio della violenza di genere e delle falle di un sistema che non è in grado di assicurare alla giustizia gli autori di violenza sessuale, affermano le attiviste.

"Sarebbe un brutto precedente se questa sentenza reggesse. Sta inviando il messaggio alle donne che, sai una cosa, la legge dice che puoi difenderti, ma solo fino a un certo punto. Ti ha violentato, ma tu non hai il diritto di fare niente", ha detto Ángel Carrera, il suo avvocato difensore.

Cosa è successo

Nel maggio 2021, la donna lavorava in una rosticceria a Nezahualcoyotl, uno degli 11 comuni dello Stato del Messico con un alto tasso di femminicidi e violenza nei confronti delle donne.

La donna era in compagnia di un'amica in un locale quando ha incontrato l'uomo, che aveva visto in giro per il quartiere. Dopo essere uscito dal bar, si è offerto di accompagnarla a casa e in seguito le ha chiesto ospitalità per la notte. La 23enne ha acconsentito a lasciarlo dormire nel suo appartamento. Ma durante la notte si è consumata la violenza: mentre lei dormiva lui è salito sul suo letto, l'ha picchiata, le ha strappato i vestiti e l'ha violentata, secondo quanto riportato dal difensore della donna. La 23enne ha reagito colpendolo al naso, e lui ha minacciato di ucciderla. Nella lotta per liberarsi lo ha ucciso per legittima difesa, ha detto Carrera, l'avvocato della donna.

In preda al panico, la donna ha messo il corpo dell'uomo in una borsa e l'ha trascinato in strada. Proprio in quel momento passava una pattuglia della polizia locale che, notando quanto stava accadendo, si è avvicinata alla donna che poi è stata arrestata. Nonostante abbia detto alla polizia di essere stata violentata, Carrera ha affermato che non è mai stato sostenuto un esame forense, un passo cruciale nel perseguire i casi di violenza sessuale. Invece, un agente ha risposto che probabilmente voleva fare sesso con l'uomo all'inizio e poi ha cambiato idea.