"Eliminate Prigozhin": gli 007 russi incaricati di uccidere il capo del gruppo Wagner

Yevgeny Prigozhin deve morire. Putin avrebbe deciso di incaricare alcuni agenti della Fsb, il servizio di sicurezza russo, di eliminare fisicamente il leader del gruppo Wagner, protagonista la scorsa settimana di un ammutinamento contro il Cremlino. Una mossa azzardata che ha mandato su tutte le furie Vladimir Putin.

L'ordine agli 007 russi: "Uccidete Prighozin"

A rivelare il piano di Mosca per assassinare Prigozhin è stato il capo dell'intelligence militare di Kiev, Kyrylo Budanov, in un'intervista a 'War Zone' rilanciata dal sito del Kyiv Independent: "Ci riusciranno? Civorrà tempo. In ogni caso, tutti questi potenziali tentativi di assassinio non saranno rapidi. Ci vorrà del tempo per avere gli approcci adeguati e per raggiungere la fase in cui saranno pronti per condurre questa operazione enorme". Il capo dell'intelligence ucraina ha aggiunto che Prigozhin non intenderebbe far stazionare a lungo le sue truppe in Bielorussia, ma piuttosto vorrebbe creare un hub nell'ex repubblica sovietica per scopi logistici e di reclutamento. "E quello che accadrà dopo è che la maggior parte del personale che era precedentemente impegnato nei combattimenti in Ucraina sarà gradualmente trasferito in Africa per continuare le operazioni lì", ha aggiunto.

Soltanto due giorni fa presidente bielorusso Alexander Lukashenko aveva rivelato di aver consigliato a Putin di risparmiare la vita del capo della Wagner: "Gli ho detto: possiamo ucciderlo, non è un problema. O al primo tentativo o al secondo. Ma gli ho chiesto di non farlo". Un consiglio che non sarebbe stato accolto dal capo del Cremlino, adesso pronto a eliminare Prigozhin, per punirlo per l'ammutinamento della scorsa settimana. Putin aveva promessi di respingere il gruppo Wagnere con violenza, ma poi la mediazione di Lukashenko ha evitato un ulteriore spargimento di sangue. Una tregua che adesso appare momentanea: Putin ha chiesto la testa di Prigozhin.

Surovikin membro segreto

Il generale russo Sergei Surovikin, che sarebbe stato arrestato per il suo presunto coinvolgimento nella rivolta armata della Wagner del 24 giugno, sarebbe un membro vip segreto del gruppo di mercenari di Yevgheny Prigozhin. Lo rivela la Cnn, sulla base di documenti ottenuti dal Centro dossier investigativo russo, secondo cui Surovikin - sempre elogiato dal 'cuoco del Cremlino' in contrapposizione al ministro della Difesa Serghei Shoigu e al capo di Stato maggiore Valery Gerasimov - avrebbe un numero personale di registrazione con Wagner, insieme a un'altra trentina di alti militari e membri dell'intelligence di Mosca.

Lavrov: "Saremo più forti dopo la rivolta"

La Russia sarà "più forte" dopo la rivolta Wagner. Lo ha assicurato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov in un briefing con i giornalisti, secondo quanto riferiscono le agenzie di stampa di Mosca."La Russia ha sempre superato tutti i suoi problemi - ha rivendicato il capo della diplomazia russa, in riferimento alla rivolta armata del 24 giugno scorso - E ne è emersa sempre più forte. Sarà così anche questa volta".

Il sospetto campo Wagner in Bielorussia

Una nuova immagine satellitare ad alta risoluzione ottenuta dalla Bbc rivela la presenza in Bielorussia di centinaia di nuove strutture, simili a tende, che potrebbero costituire il nuovo accampamento militare del gruppo Wagner. In particolare, le tende sono sorte nei pressi di una base militare in disuso a circa 20 chilometri dalla città di Asipovichy, un centinaio di chilometri dalla capitale Minsk. Anche secondo i media russi, il complesso potrebbe ospitare i mercenari. Il progetto anti-disinformazione Bbc Verify ha segnalato che le oltre 300 strutture sono state certamente erette nelle ultime due settimane, dato che in una precedente immagine satellitare, catturata il 15 giugno, non c'era traccia di tende militari nell'area vicino Asipovichy. Un'eventuale presenza di Wagner in Bielorussia potrebbe costituire un'ulteriore minaccia per l'Ucraina e gli altri Stati al confine, come Polonia, Lettonia e Lituania, preoccupati dalle attività che Wagner potrebbe intraprendere nel Paese.

