"Non voglio sposarti": uccide la fidanzata e la fa a pezzi. I resti nel frigorifero, poi gettati nel parco

C'è una svolta nelle indagini sull'omicidio di Shraddha, una ragazza di 26 anni uccisa a Nuova Delhi, in India. Secondo quanto accertato finora dalle forze dell'ordine, Aftab Ameen Poonawalla avrebbe ucciso la fidanzata per poi fare a pezzi il suo cadavere. Per sfuggire alla cattura e non destare sospetti, dopo averli conservati in frigorifero, il ragazzo avrebbe continuato a smaltire poco alla volta i resti del suo corpo, per 18 giorni, gettandoli nel parco cittadino di Mehrauli. L'omicidio, avvenuto sei mesi fa, ha sconvolto l'India.

La ragazza aveva incontrato il compagno qualche anno fa, mentre lavorava per una multinazionale di Mumbai. La famiglia di Shraddha non ha mai approvato la loro relazione e i due avevano deciso di trasferirsi a Nuova Delhi, dove avevano iniziato una convivenza. Nonostante la lontananza, la ragazza aveva mantenuto contatti telefonici con i familiari che più volte le avevano chiesto di tornare a casa. Shraddha però aveva continuato la sua relazione con Poonawalla, convinta che un giorno si sarebbero sposati. Sarebbe proprio questo il movente dell'omicidio, secondo la polizia locale: l'uomo avrebbe agito dopo una violenta lite dovuta al matrimonio. La 26enne, infatti, avrebbe voluto convolare presto a nozze con il compagno, che invece si è sempre dichiarato contrario.

Uccisa e fatta a pezzi dal fidanzato: i resti nel frigorifero e poi gettati in un parco

Sei mesi fa, la giovane di 26 anni è scomparsa. A dare il via alle ricerche è stato il padre di Shraddha, insospettito quando ha smesso di ricevere telefonate dalla figlia. Il genitore si è anche recato a casa della figlia e del compagno a Nuova Delhi: quando si è presentato davanti all'appartamento, però, non ha trovato nessuno. Subito dopo la visita, è andato dalla polizia per sporgere denuncia per un presunto rapimento.

Gli agenti hanno quindi iniziato a controllare gli spostamenti del compagno, fino alla macabra scoperta. Per diciotto notti, Aftab Ameen Poonawalla ha continuato ad occultare i pezzi del cadavere della sua convivente nel parco di Mehrauli a Nuova Delhi. Scomparso per mesi dopo l'omicidio, il ragazzo è stato arrestato ieri.