Uccisa Noa Marciano, la soldatessa di 19 anni rapita da Hamas

Noa Marciano, la soldatessa di 19 anni rapita da Hamas il 7 ottobre e da allora era tenuta in ostaggio a Gaza, è stata uccisa. La conferma è arrivata dall'esercito israeliano, senza però indicare date e circostanze della morte.

Nelle scorse ore il braccio armato di Hamas, le Brigate al Qassam, avevano pubblicato un video nel quale la soldatessa parlava dei pesanti bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza, chiedendo che venissero fermati. Quindi erano state mostrate le immagini della giovane ferita in modo grave. Un comunicato delle Brigate al-Qassam affermava che la ragazza era stata uccisa in un attacco aereo israeliano il 9 novembre. L'esercita israeliano si è limitato a dire che la soldatessa "è stata uccisa da barbari assassini nel corso della sua prigionia. Si benedetta la sua memoria". "Hamas continua a usare il terrore psicologico – ha detto un portavoce dell'esercito israeliano – e si comporta in modo disumano, attraverso video e foto di ostaggi, come ha fatto in passato".