Uccise la moglie e la tagliò in 200 pezzi, condannato all'ergastolo

Uccise sua moglie poi fece a pezzi il suo corpo, tagliandolo in oltre 200 parti, e cercò di farlo sparire con l'aiuto di un amico a cui offrì 50 sterline in cambio. Adesso l'uomo è stato condannato all'ergastolo per omicidio nel Regno Unito e a passare almeno 19 anni in prigione. Come ricostruisce Sky News Uk, Nicholas Metson aveva ammesso di aver ucciso la 26enne Holly Bramley nel marzo 2023. Il 28enne avrebbe accoltellato la moglie almeno quattro volte prima di smembrare e conservare le parti del corpo per una settimana nella dispensa della cucina del loro appartamento di Lincoln, in Inghilterra, prima di gettarle in un fiume.

Il pubblico ministero ha descritto Metson come "contorto e barbaro", affermando che il modo in cui ha tagliato la vittima in almeno 224 pezzi separati è andato "ben oltre il necessario per spostare il corpo". I resti della donna sono stati scoperti da un cittadino che inizialmente pensava che appartenessero a un animale. Metson aveva detto alla polizia del Lincolnshire che la donna aveva lasciato la loro casa con i membri di un'equipe medica locale, ma gli agenti hanno notato un "forte odore di candeggina" e hanno trovato lenzuola macchiate di sangue, oltre a una sega su un asciugamano. Da lì sono iniziati i sospetti e le indagini che poi hanno portato alla luce la tragica verità.

Dopo aver gettato i resti della compagna nel fiume l'uomo ha addirittura usato il Facebook della vittima per scrivere agli amici di lei, facendo loro credere che fosse ancora viva, e addirittura chiedendo di mandare dei soldi utilizzando varie scuse. Incastrarlo però sono stati i filmati delle telecamere a circuito chiuso del palazzo, che hanno mostrato l'assassino mentre spostava un gran numero di borse dal suo appartamento al 14esimo piano nelle prime ore del 25 marzo dello scorso anno. Dopo essere stato accusato dell'omicidio della signora Bramley, un esame del telefono di Metson ha rivelato che aveva fatto ricerche su Google di frasi come "come sbarazzarsi di un cadavere", "quali benefici posso ottenere se mia moglie muore" e "Dio perdona l'omicidio".