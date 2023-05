Uccisero il figlio di 10 mesi a Natale picchiandolo e bruciandolo, condannati all'ergastolo

Uccisero il loro stesso figlio di soli 10 mesi il giorno di Natale, picchiandolo ripetutamente, bruciandolo, e causandogli almeno 130 ferite. Due genitori sono stati condannati all'ergastolo nel Regno Unito per l'omicidio "selvaggio e brutale" del neonato avvenuto nel dicembre del 2020. Il piccolo Finley Boden è morto 39 giorni dopo che un tribunale familiare aveva stabilito che poteva essere restituito alle cure dei genitori, Stephen Boden, di 30 anni, e Shannon Marsden di 22.

Il tribunale di Derby ha ascoltato come il bambino sia stato sottoposto a "atti significativi, sostanziali e ripetuti di grave violenza" nelle settimane precedenti la sua morte. È stato picchiato e bruciato ed è morto il giorno di Natale del 2020 con 130 ferite. Oggi il giudice Tipples ha condannato la coppia all'ergastolo: Boden dovrà scontare un minimo di 29 anni e Marsden un minimo di 27. I due genitori hanno sottoposto il figlio a "crudeltà inimmaginabili", ha dichiarato il giudice, secondo cui erano entrambi "bugiardi persuasivi e compulsivi" che agivano insieme.

"Nessuno ha sentito Finley piangere o urlare di dolore perché gli avete inflitto le ferite insieme, con uno di voi che gli ha fratturato l'osso e l'altro che lo ha tenuto in silenzio con la mano sulla bocca", ha aggiunto il magistrato. Dopo averlo picchiato i due sapevano che si trovava in fin di vita, eppure non hanno cercato aiuto medico. "Nessuno dei due ha mostrato alcun rimorso per ciò che ha fatto", ha accusato Tipples.

Boden e Marsden hanno entrambi negato l'omicidio e la crudeltà verso il bambino ma una giuria li ha dichiarati colpevoli dopo un processo durante il quale è stato accertato che quasi tutte le ossa del corpo di Finley erano state rotte. I paramedici furono chiamati nella casa di famiglia a Old Whittington, in Inghilterra, dopo aver ricevuto una chiamata alle 2.27 del mattino del giorno di Natale. Il piccolo è stato portato in ospedale ma i medici non sono riusciti a rianimarlo ed è stato dichiarato morto alle 3.45 del mattino. L'autopsia ha riscontrato 71 contusioni individuali, due bruciature - una delle quali si pensa sia stata causata dalla fiamma di un accendino - e 57 fratture al bacino, alla spalla, alla caviglia e alle costole.

