Recupera il frisbee dal lago, un alligatore gli strappa un braccio e lo uccide

Un uomo di 47 anni ha perso la vita dopo essere stato attaccato da un alligatore nelle vicinanze di un lago nel John S. Taylor Park di Largo, città nella contea di Pinellas, in Florida (Stati Uniti). Secondo una prima ricostruzione, l'uomo si è avvicinato all'acqua per recuperare il frisbee, quando l'animale lo ha aggredito, strappandogli un braccio di netto e lasciandolo morente sulla riva del lago. Il ritrovamento del cadavere dell'uomo, un venditore ambulante che frequentava spesso il parco pubblico che funge da habitat per gli alligatori, è avvenuto nella giornata di ieri, martedì 30 maggio: a notare il corpo senza vita del 47enne sono stati alcuni passanti che si trovavano nei pressi del campo da disc golf.

Una scena terribile, che secondo gli investigatori non lascia spazio a molte interpretazioni: l'arto amputato e i segni del morto sul corpo dell'uomo sono riconducibili all'attacco di un alligatore. Una versione confermata ai media statunitensi anche dal direttore di Parks e Conservation Resources, Paul Cozzie: "L’uomo si guadagnava da vivere vendendo i frisbee a persone che giocavano in un campo che corre parallelo al lago, ed è morto a causa di un attacco di alligatore. Pare che sia entrato prima dell'apertura del parco, e sfortunatamente non è un buon momento per essere in un lago, soprattutto durante la stagione degli amori degli alligatori". La polizia ha chiuso le indagini archiviando il caso come un drammatico incidente.