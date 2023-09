Gli ucraini hanno ucciso l'ammiraglio russo Sokolov: cosa succede ora

L'ammiraglio russo Viktor Sokolov è stato ucciso. A molti il suo nome dice poco, ma per le Forze ucraine per le operazioni speciali, quello del comandante della Flotta russa del Mar Nero è di cruciale importanza. Sokolov sarebbe stato ucciso in un attacco missilistico dello scorso 22 agosto in Crimea, la penisola annessa illegalmente dalla Russia nel 2014. L'attacco ha distrutto il quartier generale della Flotta del Mar Nero della Federazione Russa a Sebastopoli, causando anche la morte di 34 ufficiali russi. Altri 105 occupanti sono rimasti feriti.

La notizia dell'uccisione dell'ammiraglio russo per ora non è stata ancora confermata dal ministero della Difesa di Mosca, ma ora sono le Forze speciali della Difesa ucraina a sostenerlo. "Nell’attacco sono morti 34 ufficiali, tra cui il comandante". Nel momento in cui i due missili da crociera hanno colpito l'ala del centro di comando della Flotta russa del Mar Nero, si stava tenendo una riunione di alto livello a cui - stando a quanto rivelano ora gli ucraini - partecipava anche l'ammiraglio Sokolov.

Cosa cambia con la morte di Solokov

Sokolov rappresentava una certezza per il Cremlino per il controllo della penisola della Crimea. Il 71enne plurimedagliato ufficiale era colui che controllava tutte le operazioni nel Mar Nero, dove, tra l'altro, l'Ucraina ha recentemente aperto un corridoio per far transitare i container carichi di cereali e grano. Sokolov aveva assunto questo incarico circa un anno fa, sostituendo l'ammiraglio Igor Osipov. Un cambio al vertice ritenuto necessario dopo il sorprendente affondamento dell'incrociatore Moskva, l’ammiraglia della Flotta. E soprattutto, con la morte di Sokolov torna lo spettro della mancanza di sicurezza nel territorio controllato dai russi, minacciata dai missili a lungo raggio forniti dagli alleati occidentali.